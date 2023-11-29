台鐵公司化後仍低薪？王國材：若待遇不合理會同意調整

台鐵明年元旦公司化，人力不足問題仍未解決，外界將原因歸向低薪，根據近日曝光的從業人員待遇，最低薪資約3萬元起；明年調薪4%後的資位人員薪資也約3萬至3萬1千元起。交通部長王國材今受訪表示，從業人員待遇要等明年招考前才會公布，台鐵局提出方案後，若有不合理的地方，他會同意酌予調整。

台鐵局明年元旦轉型為台鐵公司，台鐵產業工會先前指出，台鐵除了現有人力缺口2775人，還有預估申請離退的1300人、申請轉調的846人，總計缺口超過3000人，若繼續忽視員工待遇正常化、人力短缺，還沒感受到改革帶來成效，恐先面臨營運衝擊。

近日一份台鐵公司從業人員待遇草案曝光，員工薪資從2萬8210元至8萬6950元不等，非主管職的職務薪則為2320元至7570元不等，換算下來，從業人員最低薪資僅3萬530元。台鐵產業工會也說，明年調薪4%後的資位人員薪資中，最低佐級本俸約2萬6千元至2萬7千元，加上專業加給4090元，最多也就3萬1千元左右。

王國材今表示，現在從業人員待遇方案還沒報到他這邊，要等明年招考前才會公布，這部分包括本薪、加給及獎金可以一併來討論，台鐵局提出方案後，若有不合理的地方，他會同意酌予調整。