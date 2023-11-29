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不景氣捐款減少…定期定額捐款衰退高於疫情期 謝盈萱鼓勵助弱勢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
謝盈萱出席聯合勸募活動，呼籲愛心定存。聯合報系資料照片／記者杜沛學攝影
謝盈萱出席聯合勸募活動，呼籲愛心定存。聯合報系資料照片／記者杜沛學攝影

雙金影后謝盈萱穿著天藍色短袖、俐落牛仔褲，29日出席《聯合勸募》的公益活動。她表示，疫情、通膨讓民眾減少捐款，但還有很多弱勢家庭更被生活重擔壓得喘不過氣，盼民眾持續以定期小額捐款的方式，協助不同社福團體，幫助各類弱勢家庭渡過難關。

謝盈萱說，她前陣子有機會出國放鬆，緩解工作的疲憊，但她也沒忘記很多弱勢家庭面對生活困頓、經濟窘迫的狀況，希望民眾仍能持續發揮愛心，以定期小額捐款使中低收入戶等16類弱勢族群，能夠獲得更多雪中送炭的幫助，讓捐款民眾成為這些弱勢者的靠山。

聯合勸募理事長鄭信真表示，今年定期定額捐款衰退高於疫情時期，55%的信用卡綁定捐款，因為未繼續授權就流失了，而向「聯合勸募」申請2024年助人計畫的中小型社福團體卻創下新高，顯示現今經濟發展讓貧富差距更擴大，對弱勢族群的協助刻不容緩。

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捐款 弱勢家庭 疫情

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