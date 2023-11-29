今年已915名長者死於交通事故 交通部發3萬冊安全手冊給長者

鑑於銀髮族交通事故偏高，交通部今年編印3萬冊銀髮族交通安全手冊，以插圖融入銀髮族較常發生的交通事故因素，包含如何正確左轉彎、大型車視野死角及內輪差、路口停讓等觀念。交通部長王國材表示，台灣邁入高齡化社會，不管是走路、騎車，長者都是道安死傷最嚴重的部分，此次3萬本手冊將透過各地方發放給長者。

根據道安會統計，今年1至9月總計有915名高齡者死於交通事故，與去年同期相同，占整體死亡數41.1%，其中在行人死亡部分，65歲以上高齡者更占69.1%。若以今年9月單月來看，高齡者死亡114人，占整體死亡數48.9%。

交通部表示，今年編印3萬冊銀髮族交通安全手冊，目前透過縣市政府、各區監理所等已發放約2萬2千冊，手冊以插圖設計，內容包含機車、行人、自行車、微型電動二輪車及駕駛通用5個主題，融入銀髮族較常發生的交通事故因素，包含如何正確左轉彎、安全通過路口、大型車視野死角及內輪差、路口停讓等觀念。

王國材指出，現在邁入高齡化社會，高齡者不管在走路、騎車都是死亡最嚴重部分，這次印了3萬本手冊，透過各區監理所發放，除了實體也有網路版，提供給長者參考。