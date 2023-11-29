「黑十字」護理荒緩解？專家：下一波大離職潮恐「這時」湧現

從今年初，護理荒議題便占據各大媒體版面，近日「黑十字運動」又有醫護上街頭。衛福部、教育部等行政單位端出許多政策回應，護理荒真解決了嗎？台灣護師醫療產業工會示警，護理離職潮又要來了。

「病人死亡，護理師逃！」上週日（11月19日），天氣晴朗的午後，卻見一群人身穿白袍，頂著烈日，走上凱道抗議。這場1119黑十字運動中，「醫療與救治」的紅十字，被蒙上黑色，象徵護理師們的絕望。

黑十字運動發起單位台灣醫事人員大聯盟呼籲，政府應進行醫療改革，維護醫護和全體病人權益。這群護理人員的職場環境和病人健康、社會安全又有哪些關聯？

護理大出走，醫院關床率提高

隨著疫情緩解，台灣白色巨塔內部，卻並未平靜下來，反而因為人力吃緊，掀起醫院關床風波……。

今年初，全台灣的醫院爆發護理人員離職潮，護理人力不足讓許多北部醫學中心被迫關病床，造成急診壅塞、病人住院等待時間拉長等醫療亂象，不只醫療服務量能下降，醫療照護品質也可能受影響。

台灣護師醫療產業工會（以下簡稱護師工會）以國外案例說明，高護病比等於高死亡率，護理師每多照顧一位病患，患者入院30天內的死亡率便會增加5～7％。

人力短缺看似緩解，卻還有一波離職潮？

而護理荒自疫情後開始延燒，至今已過了大半年，護理現場有多缺人？

從數字來看，根據衛福部護理及健康照護司的統計資料，今年上半年護理執業人數下降數字創四年來新高；而從2020年到2023年，這四年來，護理執業人數變化有相同趨勢。

護師工會顧問陳玉鳳解釋，因為護理師國考放榜、發執照的時間，每年都是從5月開始出現正成長，10月達到成長高峰。

相較於上半年，目前護理人力吃緊狀況已有所改善，但，護理荒真的被解決了嗎？答案恐怕不慎樂觀。

實際盤點，扣除65歲以上未執業的護理師，目前共有約30萬名領有執照的護理師，但其中只有不到19萬名護理師堅守在醫療現場，其餘約四成護理師都轉職到其他行業。

「年後將出現下一批離職潮，」陳玉鳳直言，因為護理職場環境的高壓、低薪狀況多年未見改善。她提到，許多護理師還在硬撐著，等領完年終，就會出現像今年上半年一樣的大出走潮。

究竟哪些原因造成護理人員大出走？陳玉鳳指出，和所有職場一樣，薪資和工作環境，這兩大要素影響人員去留。

「拿自己的薪水加薪！」總薪資並未提升

「其實只要薪水一加，一定會有人願意待下去，」北部某醫學中心的護理師直言。今年初因應大批護理師離職，不少醫院提出護理人員加薪方案，但事實上，護理師的總薪資並未改變。

許多醫院護理師的本薪增加，但工作獎勵金或專業加給卻減少，「根本是拿自己的錢來加薪，完全沒加到，」陳玉鳳坦言。

至於衛福部端出明年起夜班護理師加薪政策，也引起反彈聲浪，質疑為何只有夜班加薪。

對此，陳玉鳳則懷疑，為何要等明年度才能實施，若明年選舉政黨輪替，衛福部部長換人，是否這些政策會暫緩實施？對於陳玉鳳的質疑，衛福部長薛瑞元甚至在22日的協商會議中輕率地回覆，「那你就賭賭看囉！」讓人不禁懷疑，衛福部解決護理荒的誠意不足。

三班護病比試行中，卻仍未入法

台灣一直採行全日平均護病比，可能造成夜班人力不足，少數值班護理師負擔過重的狀況。報系資料照／記者許正宏攝影

護病比反映出每位護理師需照顧承擔的病人數，台灣一直採行全日平均護病比，但卻可能造成夜班人力不足，少數值班護理師負擔過重的狀況。

因此，護理界多年來呼籲實施「三班護病比」，按照白班、小夜班、大夜班三個不同班別，分別訂定不同的護病比，以符合臨床照護實際狀況。

「現在也只是登記數字啊，」陳玉鳳無奈地說。今年8月起，衛福部推動各家醫院紀錄三個班別的護病比，但直到本週三（22日）衛福部召開與台灣醫療工會聯合會、台灣護師醫療產業工會等單位代表的交流會議中，仍未制定出三班護病比的確切數字，也未將三班護病比入法，成為具法律效力的規範。

目前護病比的制定進度讓陳玉鳳質疑，距離即將到來的2024年，也只剩下一個半月，「真不知道明年是否數字會出來，且能入法？」言談中充滿對衛福部的失望。

從去年10月疫情趨緩至今，已超過一年，但護理人力缺口議題，仍未見有效解方。

「三班護病比入法，建構友善好職場。」1119黑十字運動的吶喊口號，迴響在凱道，反映出白色巨塔中疲於奔命的護理人員的心聲，渴望職場環境被翻轉。

正如他們在畢業典禮上，曾宣誓的〈南丁格爾誓約〉，將盡力照護病人，謀求病人福利。護理師們相信，唯有建構安全友善的護理職場，才能真正維護病人安全健康。

（本文出自2023.11.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）