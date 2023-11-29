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環境部推路霸車通報網站 無牌廢車也能線上檢舉
過去無牌廢車占用僅能用電話通報處理，且無法查詢案件進度，根據統計，去年約有4500輛無牌廢車通報處理，環境部今表示，為減少路邊報廢車（路霸車）狀況，現在可透過「廢車回收一站通」網站的「占用道路廢車通報系統」新功能，拍照上傳即可完成通報，讓廢車進入循環體系。
環境部循環署指出，許多民眾在車輛報廢時，沒有善盡報廢義務，將車牌拔除後就棄置於路旁，造成當地居民及用路人的困擾，統計去年大約有4500輛無牌廢車透過民眾電話通報處理。
循環署表示，為減少路邊報廢車狀況推出「占用道路廢車通報系統」，民眾可依循4步驟，包含先瞭解通報注意事項、選擇廢棄車輛所在縣市、拍照上傳無牌廢棄車輛照片並填寫車輛相關資訊、完成通報，後續還可查詢進度。
循環署呼籲，家中需要報廢的車輛，可多加利用「廢車回收一站通」輕鬆報廢，今年已推出「免到場收車」，讓車主可以免出門、免等待，線上完成所有報廢程序，現在又增加「占用道路廢車通報系統」功能，讓廢車進入循環回收體系，再變成有效的資源。
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