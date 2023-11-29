不是台南！交通累計死亡數首下降 王國材點名「這縣市」重點輔導

交通部今公布今年截至9月交通事故死傷，單月道路交通事故件數、受傷數均比去年同期增加，但死亡人數為連續3個月較去年同期下降。1至9月累計死亡數2224人，也是較去年同期比較首度出現減少。交通部長王國材今也點名，南投縣上半年表現不好，下半年也改善有限，1至9月死亡較去年同期增加35人，將列重要輔導對象。

根據道安會統計，今年9月單月道路交通事故31603件，比去年同期增加2.6%、233人死亡，比去年同期減少20.5%。機車、高齡者、酒駕、行人死亡均下降。若以今年1至9月累計來看，道路交通事故30萬69件，比去年同期增加10.4%、40萬1200人次受傷，比去年同期增加11.2%、2224人死亡，比去年同期減少1.9%。

就縣市來看，9月交通事故死亡台南績效最差，整體死亡人數及機車死亡人數均為台南增加最多；1至9月道安績效表現較不佳的縣市，整體死亡人數以南投增加35人最多，行人死亡以桃園增加14人最多，機車死亡以南投增加15人最多，高齡者死亡以屏東增加16人最多，酒駕死亡以台南增加9人最多。

交通部長王國材表示，今年上半年交通事故死亡人數增加造成他很大的壓力，7到9月實施停讓行人法規加嚴，死亡人數已大幅下降，最近觀察車輛在號誌路口多會停讓行人，非號誌化路口會再加強。執法是短期教育能在短期看到效果，雖然很多人對於罰款埋怨，但基於安全考量，大家都會是行人希望能體諒。

王國材指出，雖然上半年道安表現不好，但下半年趕快追過來，1到9月死亡人數首次比去年減少。整體來看九月死亡增加最多是台南市、苗栗縣，行人死亡部分，桃園也比去年同期增加要留意。另外，針對上半年表現不好，下半年也改善有限的南投縣，1至9月累計死亡較去年同期增加35人，將列重要輔導對象，其他包括台東縣、苗栗縣也增加很多。

對於10月發生多起大型車事故，全年交通事故死亡數是否還有信心較去年3085人下降5%？王國材表示，10月發生幾起大型車事件，初步看起來10月道安成績不會這麼好，這些課題已有進行額外的處理，但11月也是呈現下降，會持續努力。

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