首創爺奶素人脫口秀 高年級搞笑派對顛覆長輩印象

老了以後會變無聊、難相處，全台首創銀髮素人脫口秀「爺奶萬萬說」將顛覆變老刻板印象，平均67歲素人長輩經過培訓，12月將正式演出，帶來前所未有「高年級搞笑派對」。

長期推動高齡友善環境的弘道老人福利基金會，這次推出創舉辦理全台首創的「爺奶萬萬說（ㄕㄨㄟˋ）」銀髮素人脫口秀表演，今天舉行記者會搶先亮相，弘道基金會執行長李若綺說，期待藉由時下很潮的單口喜劇，讓長輩呈現對不同議題的見解，讓社會看見高齡無限可能。

台灣首間以脫口秀喜劇表演為主的卡米地喜劇俱樂部，對這次銀髮素人脫口秀給予大力支持。卡米地喜劇俱樂部總監張碩修說，目前台灣最資深脫口秀演出者「只有50歲」，這次真的是台灣第1次有65歲以上長輩站上正式舞台表演喜劇脫口秀，是國內最高齡脫口秀演出者。

張碩修分享一開始接到合作案，團隊的確非常害怕，因為從沒有教導過「高年級實習生」，要在短短3個月內從一張白紙到正式登台演出，肢體開發、喜劇基礎與演說養成等課程，甚至協力編寫段子，發想舞台呈現，將生命經驗重新詮釋，幽默分享都需要真功夫。

張碩修說，起初最擔心的是，不知道爺爺、奶奶的開放度和接受度有多高，在老師引導之下，能不能有邏輯能力從人生故事取材、整理故事，甚至是說出笑梗。但如今回想下來，擔心是多餘的，長輩們都很厲害，也確實看見老人家成為單口喜劇表演者的無限可能性。

李若綺提到，推出台灣首創銀髮素人脫口秀，當初起心動念的原因是觀察到社會上還是存在對老的刻板印象與歧視。她以教育部2019年「台灣民眾祖孫互動」專題調查為例，青年受訪者有1／8認為高齡者是家庭與社會負擔，有1／3受訪者認為高齡者是難相處的。

「跨代缺乏溝通、互動，間接造成世代隔閡」，李若綺表示，超高齡社會即將來臨，更需要跨代的溝通、對話，促進世代共融，透過現在流行的表演方式，希望吸引年輕人進場觀看，讓不同世代在爺爺、奶奶有趣表演段子裡，促成跨代交流，翻轉老印象，共創高齡友善環境。

首創銀髮素人脫口秀「爺奶萬萬說」，民眾可免費索票，體驗爺奶單口喜劇演出，台北場將在12月15日到17日於卡米地PLUS演出，台中場則在12月22日到24日於群島藝術園區演出，北中各有3天、4個場次，詳情可上弘道老人福利基金會官網查詢。