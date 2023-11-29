高市府找親子網紅拍短片 宣導正確使用兒童安全座椅

兒童乘車一定要坐在後座，正確使用兒童安全座椅更是安全關鍵；為確保兒童乘車安全，高市府近日邀親子網紅兼主持人Summer拍短片，宣導正確使用汽車兒童安全座椅知識。

高雄市政府邀請Summer及1對雙胞胎拍攝宣導短片，今天公布短片內容，Summer在短片中，提供民眾使用兒童安全座椅的口訣「後、安、固、指」。

「後、安、固、指」意即兒童安全座椅只能安裝在車輛的「後」座，特別是2歲以下小朋友，更應選用「後」向式安全座椅；按照說明書的指引正確「安」裝安全座椅。

安裝好後，確認安全座椅穩「固」不搖晃；最後確認小朋友繫緊安全帶，保留一「指」寬空隙。市府今天發布新聞稿表示，依據兒童安全座椅相關法規，2歲以下兒童應使用攜帶式嬰兒床或後向式安全座椅，並安置於後座，不得將安全座椅裝在副駕駛座。

此外，2至4歲以下，建議優先選用後向式座椅，並安置於後座，不得將安全座椅裝在副駕駛座；4至12歲雖然不強制使用安全座椅，但在兒童無法安全使用成人安全帶前，仍建議使用安全座椅或增高塾。