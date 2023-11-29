台中國漫館真的來了 今年耶誕節前後開館試營運

行政院副院長鄭文燦4月1日拍板國家漫畫博物館落腳台中刑務所，預計今年耶誕節前後開始試營運，以展覽先行，推出8大主題策展，其中包含今年第14屆金漫獎特展也首度離開台北，至台中進行首展，實踐「在台中遇見台灣漫畫」夢想，試營運期間免費入園。

文化部政務次長李靜慧表示，國漫館總基地面積2.75公頃，規劃總使用空間超過7345坪，包含19棟歷史建築共845坪、北側新建主場館超過6500坪。

李靜慧說，文化部已於10月成立國漫館籌備處，全面展開典藏、研究、展示、教育等籌備工作，並獲行政院支持明年編列3.2億元經費，建置軟體與策展工作；北側新館則預計花費20億元打造，規劃興建地上6層、地下1層建築物，作為典藏、教育空間及電影放映室，預計5年後完工。

國漫館籌備處副主任黃淑娥說，今年底開展的國漫館園區以展覽先行，策展空間為東側15棟日式建築的館舍空間及戶外區域，每棟館舍面積介於15至54坪，為了尊重文資，將融入現場浴池、榻榻米等文資場域策展，推出今年金漫獎特展等8大漫畫主題策展、3大亮點展演，以及策辦漫畫論壇、講座、市集、動漫音樂表演及飲食品牌等，預計今年耶誕節前後開始試營運。