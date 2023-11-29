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血糖不自控成「洗腎預備軍」國健署籲40歲民眾定期健檢

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
根據國健署統計，糖尿病患者血糖若控制不佳，約有4成會走入血液透析，亦即洗腎治療。本報資料照片
根據國健署統計，糖尿病患者血糖若控制不佳，約有4成會走入血液透析，亦即洗腎治療。本報資料照片

糖尿病若不控制恐成為洗腎預備軍。據國健署統計，糖尿病患者血糖若控制不佳，約4成需血液透析（即洗腎）。國健署長吳昭軍表示，控制好三高，高血糖、高血壓、高血脂，是腎病患者的必要功課，同時，腎病必需透過驗血及驗尿才能知道，國健署提供40至64歲民眾3年1次、65歲以上民眾1年1次成人預防保健服務，國人可多加利用

依據國健署「國民健康訪問調查」發現，18歲以上民眾中，自述經醫師診斷患有糖尿病，合併有腎臟疾病的人約有10%；同時，2022年台灣腎病年報中，洗腎病人在透析前1年有4成患有糖尿病，血糖控制不好將導致腎功能變差，影響代謝功能。

但要覺察腎臟是否生病，必需透過驗血及驗尿檢查。國健署免費提供40至64 歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年 1 次的成人健檢。為幫助民眾早期發現慢性腎臟疾病，健檢包含尿蛋白檢測及腎絲球過濾率（eGFR）的計算，eGFR值即為腎功能指數，數值愈小代表腎功能愈差，透過定期篩檢，早期發現、早期介入管理，才能改善會引發腎臟病的危險因子，並配合醫療團隊提供之衛教指導，才有機會逆轉腎功能。

「一旦健檢發現有尿蛋白、eGFR異常，就會獲得一張『腎臟病識能紀錄卡』。」吳昭軍表示，紀錄卡標記「腎臟病期別」及「應控制之疾病風險因子」，並以1至5期別標記相對應的尿蛋白嚴重程度，輔以燈號從正常綠燈依序為黃燈、橙燈、紅燈之方式，標示腎功能異常嚴重程度。讓醫師、衛教師給予相對應的生活建議。

吳昭軍提醒，保腎的訣竅有三，第一，定期接受健康檢查；第二，建立健康飲食及規律運動的習慣；第三，糖尿病患者應定期就醫並遵照醫囑規律服藥，才可避免因長期血糖過高而導致早期腎病變。

腎功能

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