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20歲歌唱選手柯辰勳猝逝 醫呼籲「這件事」該做就做吧

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師分析，20歲年輕人猝死，大多與心臟疾病相關。圖／摘自臉書
醫師分析，20歲年輕人猝死，大多與心臟疾病相關。圖／摘自臉書

曾參加三立選秀節目「超級紅人榜」的20歲選手柯辰勳驚傳離世，家屬28日在臉書粉專發文證實死訊，法醫院驗屍結果死因為「心血管疾病」，心臟內科醫師指出，年輕人猝逝大多是心臟病發導致，如心肌梗塞、心律不整等因素，也不能排除是病毒感染導致，呼籲民眾「疫苗該打就打吧」，健檢時也可進行心臟結構或心電圖等項目。

柯辰勳猝逝，震驚各界。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，也許是心肌梗塞、主動脈剝離、中風等原因，因為很年輕、才20歲，有可能是心臟病發，心肌梗塞、心肌炎、肥厚性心肌比變、心律不整等因素，也不能排除。

洪惠風也說，NBA美國職籃選手「詹皇」（LeBronJames）的大兒子，也曾在練球心臟驟停倒下的事件，國外有針對美國國家大學體育協會（NCAA），18到20歲運動員猝死原因的研究，解剖結果發現，極少數心肌炎有的肥厚性心肌病變，有的人是先天結構異常，但找不到原因，只能用解剖大數據來看，所以20歲過世的情形，和年長的個案不太一樣。

媒體報導，柯辰勳在26日工作到晚間10時，隨後就去員工餐廳吃宵夜，用餐完後10時31分就前往員工更衣室，最後在員工更衣室一間廁所內發現，緊急送醫後，在凌晨4時20分宣告不治。

洪惠風說，心肌炎屬於病毒感染，就像病毒影響到肺部會導致肺癌、到心臟則會造成心肌炎，而這段時間天氣變冷，秋冬屬於病菌好發的時節，病毒也可能造成心肌炎，所以這也是其中一個原因，但不能說就是這樣導致。

針對年輕族群如何預防，洪惠風直言，心肌炎部分很難預防，「疫苗該打就打吧」，健檢也可以做心臟結構或心電圖的檢查。

心肌梗塞 心臟病

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