快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

「是不是黴漿菌？」家長超緊張 兒科醫：沒這4症狀免驚

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
黴漿菌可經由接觸患者唾液飛沫和鼻腔分泌物來傳播，勤洗手可降低感染的機率。示意圖。圖中兒童與文中案例無關。本報系資料照片
黴漿菌可經由接觸患者唾液飛沫和鼻腔分泌物來傳播，勤洗手可降低感染的機率。示意圖。圖中兒童與文中案例無關。本報系資料照片

中國大陸黴漿菌疫情升溫，也引發國人關切。疾管署副署長羅一鈞說，國內呼吸道疾病已經連續7周降低，黴漿菌占比亦偏低，僅能說是「低度流行」。開業小兒科診所院長柳雱邁表示，秋冬感冒、病毒等感染本來就不少，第一線常遇到家長帶小朋友來一開口就問「是不是黴漿菌」，已經被外界過度渲染，籲不需過度恐慌，但若有這四類症狀，才需要擔心罹患黴漿菌。

柳雱邁說，黴漿菌致命性不高，可以跟人共生，很多人感染黴漿菌卻沒有症狀，或是僅是輕微咳嗽。他說一開始通常是乾咳，可能會伴隨黃痰、發燒、喉嚨痛等。多數感染黴漿菌的患者，通常症狀輕微，即使感染也不一定需要治療，靠自體免疫力即可自癒，醫師對於來門診就醫的患者，大多是給予緩解其他症狀的藥物，如退燒、頭痛藥等。

柳雱邁說，懷疑自己是否染上黴漿菌，可以從四大症狀判斷，「久咳不癒」、「接觸過黴漿菌患者」、「投以廣效型抗生素治療卻無效」、「過敏氣喘史」，就得當心可能感染黴漿菌。

柳雱邁說，治療黴漿菌使用的藥物以「抗生素」為主，但第一線藥物「紅黴素」，人體對它的抗藥性已經高達五、六成，因此看診多直接給第二線藥物「日舒」。如果國人不斷擔心自己感染黴漿菌，臨床上又過度診斷，大量投以日舒，未來日舒的抗藥性也會提高，使治療難度增加。

柳雱邁說，黴漿菌的快篩試劑，不像新冠肺炎的快篩辨別度高，黴漿菌快篩有許多盲區，無法即時了解，患者是過去曾感染，還是近期感染。因此，當病人發燒多日且有久咳等症狀，會連續兩周抽血驗抗體，同時照X光檢驗，但仍然要依靠醫師臨床經驗來做綜合判斷。

羅一鈞表示，黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌，台灣一年四季均可見感染案例，唯好發於春、夏之交及秋天，主要感染途徑是經由飛沫傳染，據調查，肺炎黴漿菌是兒童社區型肺炎第二常見的致病原，5歲之後的學齡兒童族群為最好發族群。肺炎黴漿菌被叫做「會走路的肺炎」，也就是得了肺炎還是可以有體力走來走去，僅少數會演變成較嚴重病症。

黴漿菌

延伸閱讀

黴漿菌低度流行 食藥署：兒童專用藥目前無缺口

「黴漿菌入侵校園？」疾管署認標題過頭 晚間3點回應

黴漿菌入侵校園引恐慌 羅一鈞晚間揭3點真相

創十年新高…今年累計22例本土「副傷寒」個案 其中有1死亡個案

相關新聞

台中七期知名麵包店冰淇淋腸桿菌超標71倍 食安處要求停售

台中市食品藥物安全處今天公布稽查6家乳品製造業者稽查結果，西屯區七期一家知名麵包店販售的Oreo冰淇淋，檢出腸桿菌710...

不只河豚有毒！屏東曾有人吃「這類海產」住進加護病房

日前有民眾自行烹煮河豚並與8名親友分食，後續釀成1死8中毒的悲劇，毒物科醫師指出，沒有毒的河豚非常少、從外觀辨識相當不易...

傳北慈上、萬芳下醫學中心排名大變動 衛福部最新說法

全國目前共19家醫學中心，依規定每4年一次評鑑，但新冠疫情暫停評鑑，今年台北區醫學中心評鑑於11月18日完成第二階段評鑑...

醫院評鑑北慈上、萬芳下 醫界人士揭關鍵在「這」件事

「北慈上，萬芳下」這是最近一周以來，醫界熱議話題，也是不能說破的秘密，十一月二十日醫策會評定會議公布這次評審結果，前七名...

配合新車投入營運 台鐵12月20日起微調22列次時刻表

台鐵局為應旅運需求及配合新車陸續投入營運，12月20日起微調22列次時刻表，包括增停車站班次、調整開車時刻等，另外，配合...

台越觀光合作會議 雙方達成雙邊送客200萬人次目標共識

第十屆台越觀光合作會議，於今年11月27日在越南清化省舉行，由交通部觀光署署長周永暉與越南國家旅遊局局長阮重慶共同主持，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。