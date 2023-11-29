「是不是黴漿菌？」家長超緊張 兒科醫：沒這4症狀免驚

中國大陸黴漿菌疫情升溫，也引發國人關切。疾管署副署長羅一鈞說，國內呼吸道疾病已經連續7周降低，黴漿菌占比亦偏低，僅能說是「低度流行」。開業小兒科診所院長柳雱邁表示，秋冬感冒、病毒等感染本來就不少，第一線常遇到家長帶小朋友來一開口就問「是不是黴漿菌」，已經被外界過度渲染，籲不需過度恐慌，但若有這四類症狀，才需要擔心罹患黴漿菌。

柳雱邁說，黴漿菌致命性不高，可以跟人共生，很多人感染黴漿菌卻沒有症狀，或是僅是輕微咳嗽。他說一開始通常是乾咳，可能會伴隨黃痰、發燒、喉嚨痛等。多數感染黴漿菌的患者，通常症狀輕微，即使感染也不一定需要治療，靠自體免疫力即可自癒，醫師對於來門診就醫的患者，大多是給予緩解其他症狀的藥物，如退燒、頭痛藥等。

柳雱邁說，懷疑自己是否染上黴漿菌，可以從四大症狀判斷，「久咳不癒」、「接觸過黴漿菌患者」、「投以廣效型抗生素治療卻無效」、「過敏氣喘史」，就得當心可能感染黴漿菌。

柳雱邁說，治療黴漿菌使用的藥物以「抗生素」為主，但第一線藥物「紅黴素」，人體對它的抗藥性已經高達五、六成，因此看診多直接給第二線藥物「日舒」。如果國人不斷擔心自己感染黴漿菌，臨床上又過度診斷，大量投以日舒，未來日舒的抗藥性也會提高，使治療難度增加。

柳雱邁說，黴漿菌的快篩試劑，不像新冠肺炎的快篩辨別度高，黴漿菌快篩有許多盲區，無法即時了解，患者是過去曾感染，還是近期感染。因此，當病人發燒多日且有久咳等症狀，會連續兩周抽血驗抗體，同時照X光檢驗，但仍然要依靠醫師臨床經驗來做綜合判斷。

羅一鈞表示，黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌，台灣一年四季均可見感染案例，唯好發於春、夏之交及秋天，主要感染途徑是經由飛沫傳染，據調查，肺炎黴漿菌是兒童社區型肺炎第二常見的致病原，5歲之後的學齡兒童族群為最好發族群。肺炎黴漿菌被叫做「會走路的肺炎」，也就是得了肺炎還是可以有體力走來走去，僅少數會演變成較嚴重病症。