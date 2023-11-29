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台中七期知名麵包店冰淇淋腸桿菌超標71倍 食安處要求停售
台中市食品藥物安全處今天公布稽查6家乳品製造業者稽查結果，西屯區七期一家知名麵包店販售的Oreo冰淇淋，檢出腸桿菌710CFU/ml超標，超標71倍，限期業者改善完成，複驗時業者已停售該產品，食安處已將該業者列入高風險名單，將不定期前往稽查及抽驗。
食安處說明，此次專案稽查6家乳品製造業者12件產品標示，以及抽驗6件成品與原料，包括鮮乳及相關乳製品，檢驗衛生標準、重金屬、動物用藥與黃麴毒素等項目，結果1件西屯區乳品製造業者的Oreo冰淇淋，檢出腸桿菌710CFU/ml超標（標準為10CFU/ml），已限期該業者改善完成，複驗時業者已停售該產品。
食安處呼籲，業者應落實自主管理，遵守食安相關法規，留意原料使用的合法性；同時提醒民眾，選購乳製品時應注意販售場所的存放環境是否乾淨，確認產品保存條件，檢查產品效期與包裝完整性，購買後應儘速依產品所標示的保存條件存放，並於期限內食用完畢。最新稽查或抽驗結果，皆已公布至「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」（ https://gov.tw/eyJ ），提供民眾查詢。(11/29*6)*食品藥物安全處
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