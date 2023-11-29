快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中七期知名麵包店冰淇淋腸桿菌超標71倍 食安處要求停售

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處今天公布稽查6家乳品製造業者稽查結果。圖／台中市食安處提供
台中市食安處今天公布稽查6家乳品製造業者稽查結果。圖／台中市食安處提供

台中市食品藥物安全處今天公布稽查6家乳品製造業者稽查結果，西屯區七期一家知名麵包店販售的Oreo冰淇淋，檢出腸桿菌710CFU/ml超標，超標71倍，限期業者改善完成，複驗時業者已停售該產品，食安處已將該業者列入高風險名單，將不定期前往稽查及抽驗。

食安處說明，此次專案稽查6家乳品製造業者12件產品標示，以及抽驗6件成品與原料，包括鮮乳及相關乳製品，檢驗衛生標準、重金屬、動物用藥與黃麴毒素等項目，結果1件西屯區乳品製造業者的Oreo冰淇淋，檢出腸桿菌710CFU/ml超標（標準為10CFU/ml），已限期該業者改善完成，複驗時業者已停售該產品。

食安處呼籲，業者應落實自主管理，遵守食安相關法規，留意原料使用的合法性；同時提醒民眾，選購乳製品時應注意販售場所的存放環境是否乾淨，確認產品保存條件，檢查產品效期與包裝完整性，購買後應儘速依產品所標示的保存條件存放，並於期限內食用完畢。最新稽查或抽驗結果，皆已公布至「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」（ https://gov.tw/eyJ ），提供民眾查詢。(11/29*6)*食品藥物安全處

食安

延伸閱讀

中職／小龍女練習生小珍奶出單曲 網：眼、耳都吃冰淇淋了

蔡英文悄悄訪竹市人氣麵包店 與綠營立委參選人約定這事

哈根達斯「開心果、栗子塔」新冰登場！冰淇淋火鍋上桌

霜淇淋5折！Godiva超限量「草莓霜淇淋」開賣 冰淇淋之神推累積滿額贈「買1送1券」

相關新聞

台中七期知名麵包店冰淇淋腸桿菌超標71倍 食安處要求停售

台中市食品藥物安全處今天公布稽查6家乳品製造業者稽查結果，西屯區七期一家知名麵包店販售的Oreo冰淇淋，檢出腸桿菌710...

不只河豚有毒！屏東曾有人吃「這類海產」住進加護病房

日前有民眾自行烹煮河豚並與8名親友分食，後續釀成1死8中毒的悲劇，毒物科醫師指出，沒有毒的河豚非常少、從外觀辨識相當不易...

傳北慈上、萬芳下醫學中心排名大變動 衛福部最新說法

全國目前共19家醫學中心，依規定每4年一次評鑑，但新冠疫情暫停評鑑，今年台北區醫學中心評鑑於11月18日完成第二階段評鑑...

醫院評鑑北慈上、萬芳下 醫界人士揭關鍵在「這」件事

「北慈上，萬芳下」這是最近一周以來，醫界熱議話題，也是不能說破的秘密，十一月二十日醫策會評定會議公布這次評審結果，前七名...

配合新車投入營運 台鐵12月20日起微調22列次時刻表

台鐵局為應旅運需求及配合新車陸續投入營運，12月20日起微調22列次時刻表，包括增停車站班次、調整開車時刻等，另外，配合...

台越觀光合作會議 雙方達成雙邊送客200萬人次目標共識

第十屆台越觀光合作會議，於今年11月27日在越南清化省舉行，由交通部觀光署署長周永暉與越南國家旅遊局局長阮重慶共同主持，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。