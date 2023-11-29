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選舉知識知多少？挑戰《全民問答卡牌戰》　抱走Apple Watch等大獎

聯合新聞網／ 台北訊
1/2 前參加《全民問答卡牌戰》，有機會把 Apple Watch S9、Barista 咖啡機、Sony 藍芽喇叭帶回家！（圖片提供／聯合線上）
1/2 前參加《全民問答卡牌戰》，有機會把 Apple Watch S9、Barista 咖啡機、Sony 藍芽喇叭帶回家！（圖片提供／聯合線上）

2024年初台灣總統及立委選舉即將登場，為鼓勵民眾參與投票，聯合新聞網發起《全民問答卡牌戰》挑戰活動。即日起至1月2日，快來檢測你的投票小知識，只要答對一道問題，就有機會把Apple Watch S9帶回家！

明（2024）年1月13日將是第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，每四年一次的總統大選，已成為生活在台灣的人民重要的決定。因為憲法賦予每一位公民具有投票的責任和權利，而參加選舉投票就是最重要、最常見的政治參與活動，這不僅是一次性的投票，更是對自己、家人、社會的承諾。聯合新聞網呼籲全民都要回鄉投票，發揮自己的影響力，因為每一張選票都是改變的開始，用你手中的選票發聲，成為改變的力量。

隨著投票日的臨近，我們每天都能看到選舉相關新聞，從藍綠對決、郭董連署到藍白政黨合不合，無不成為大家茶餘飯後的話題焦點，但對於投票日的認識，你了解多少呢？例如：投票要去哪裡投？投票要帶什麼？總共要投幾張票？即日起至2024年1月2日，只要參加《全民問答卡牌戰》活動，任選一張卡牌進行挑戰，答對一道問題就具備抽獎資格，有機會贏得Apple Watch S9、Barista咖啡機、Sony藍芽喇叭等豪禮！另外，若是登（加）入udn會員，還能加碼抽【會員獨享禮】，讓德國嘉儀電暖爐陪你暖暖過冬！

除了問答挑戰，活動網站上還貼心準備了一系列選舉知識懶人包，讓想要抱佛腳的朋友，可以快速掌握考前重點再上場！現在，趕緊把握機會參加挑戰，免費抱走Apple Watch等大獎，和udn一起響應投票，投向重要的未來！

挑戰由此去！→《全民問答卡牌戰》

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