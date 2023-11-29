回響／新北修冷氣裝修指引 業者、社區願強化管理

新北市板橋區7月發生冷氣機墜落砸死女大生的事件，事故源自工人施工不慎，但中央至今遲無修法或具體規範等作為，新北市府修訂「冷氣裝修安全作業指引」，納入地面安全防護作業並評估以繩索、配件加強固定冷氣，雖地面下方派人員疏導有成本考量，但今天有通路商表態，願在明年承攬契約時先增加「冷氣加固條款」，至於地面維護與指派人員疏導，會納入教育訓練一環，鼓勵承攬商配合。

新北市勞檢處長林澤州表示，新北新增的冷氣維修指引雖沒有強制力，但市府建議通路商透過承攬契約要求裝修人員，現在冷氣通路商契約大多訂定1年期，會在後續檢討。

林澤州說，聽到許多裝修業者心聲，也了解成本與旺季可能產生的人力不足問題，不過今天已有業者表態，願先將新增的其中一項「以繩索或固定配件固定冷氣機」納入契約內容。

至於在地面設置圍圈與派人員疏導，林澤州說，業者回應要納入契約較困難，不過通路商都承諾會在明年裝修熱潮前的教育訓練，鼓勵承攬商配合，強化施工人員與路過民眾安全。

板橋日勝幸福站A6東區社區副主任劉錫霖說，冷氣事件確實讓各大管委會震撼，目前社區針對相關施工有一套規定，包括施工前後查驗、高空作業也要有相關安全措施，但現行法令與社區規範確實有不足，管委會陸續討論，讓社區自治的規範與時俱進，精進相關施工要求。

中和將捷家和社區秘書左麗秋說，社區裝設冷氣都要安裝在固定平台，除非相關支撐架沒有鎖好，掉落風險比較低，但不怕一萬、只怕萬一，在現行法令還沒規定前，針對裝冷氣、裝潢等可工程，管委會將加強工地檢查，並要求落實一定要先向工務局申請施工許可，希望能夠多做一點，避免憾事發生。