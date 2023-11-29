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20歲歌手柯辰勳驟逝 醫建議年輕人2招護心防猝死

中央社／ 台北29日電
曾參加「超級紅人榜」的歌手柯辰勳是礁溪長榮鳳凰酒店員工，卻傳出驟逝消息。圖／摘自臉書
曾參加「超級紅人榜」的歌手柯辰勳是礁溪長榮鳳凰酒店員工，卻傳出驟逝消息。圖／摘自臉書

曾參加「超級紅人榜」歌手柯辰勳驟逝，疑似心血管疾病引起。醫師表示，可能與先天結構異常有關，定期心電圖檢查不可少，心肌炎預防則從避免病毒感染，如接種疫苗做起。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風今天接受媒體聯訪時表示，非常年輕的心血管疾病猝死，除了心肌梗塞、主動脈剝離或中風等原因，另外近期有刊登在醫學期刊的研究，針對18歲左右驟逝的職業籃球比賽運動員，解剖發現先天性肥厚性心肌病變等先天結構異常，心肌炎也是可能原因。

年輕人因為心臟問題倒下雖然少見，但不代表不會發生，甚至連NBA美國職籃選手詹姆士（LeBronJames）的大兒子也曾發生練球心臟驟停倒下，幸好被救回。洪惠風說，年輕人因為心血管疾病猝死原因非常多，即使透過大數據分析結果，可能始終找不出原因。

洪惠風表示，肥厚性心肌病變會造成心律不整，是年輕人心血管疾病猝死可能原因之一，建議年輕人在接受定期員工健檢、成人健檢時，透過心電圖檢查，才能了解心臟結構，掌握結構是否異常、由專業醫療團隊提供預防建議，是避免憾事發生最好的方法。

洪惠風說，心肌炎是病毒感染引起，病毒侵犯肺部會發生肺炎、影響心臟就可能引起心肌炎，天冷容易病毒感染，如流感等都可能造成心肌炎，冬春之際是病毒好發期，建議疫苗該打就打，如流感疫苗或COVID-19疫苗等，才能預防感染發生心肌炎等重症。

曾參加「超級紅人榜」的歌手柯辰勳是礁溪長榮鳳凰酒店員工，卻傳出驟逝消息。酒店證實，柯辰勳27日凌晨被發現在員工廁所後，送醫急救仍回天乏術。

流感疫苗 心血管疾病

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