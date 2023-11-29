快訊

中職／震撼彈！連兩年錯失總冠軍 樂天桃猿總教練換人

美麗島民調／侯康配支持度衝上3成 緊追賴蕭、拉開柯盈

認定條件嚴苛？官方幫倒忙？平埔族找回身分路遙遙

流感進入流行期 南市約3成學子未完成疫苗籲速補接種

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局表示，截至11月20日，全市已完成13萬3366名學生接種流感疫苗。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局表示，截至11月20日，全市已完成13萬3366名學生接種流感疫苗。圖／台南市衛生局提供

台南市衛生局表示，今年度公費流感疫苗接種所有計畫對象均已全部開打，由於學生與幼兒為流感病毒的高傳播及高風險族群，為避免群聚事件發生，籲請家長儘快帶孩子完成接種，在流感高峰期來臨獲得足夠保護力。

衛生局表示，台南市各級學校學生以集中接種為原則，提升接種方便性及接種率，目前學校已多數完成校園集中接種，具接種意願但無法於指定日接種的學生，需於集中接種日後持學校發給的「學生流感疫苗接種後注意事項暨補種通知單」至指定的衛生所或合約院所接種並自付相關醫療費用(包含接種流感疫苗的接種處置費) ，截至11月20日，已完成13萬3366人接種流感疫苗，但仍有約3成學生尚未完成補接種疫苗，請儘快前往本市合約院所補接種。

衛生局長蘇世斌呼籲，接種流感疫苗為預防流感最有效之方法，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種，家長攜帶學童、幼兒前往接種前，可先透過衛生局網頁查詢(合約醫療院所網址:https://pse.is/5ayh2a)，事先電洽院所確認後再前往，以免撲空且節省排隊等候時間。另已向合約院所預約幼兒施打第二劑的家長，請依預約時間儘速前往施打，以確保接種權益。

除接種疫苗外，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

流感疫苗

延伸閱讀

疫苗猶豫威脅口罩世代幼兒！專家揭住院主因：半數驗出感染RSV

後疫情健康調查2／中部預防接種意識高 逾6成盼公費支持

後疫情健康調查1／疫苗猶豫 口罩幼兒世代健康受威脅

8旬婦未接種流感疫苗 北市流感併發重症死亡首例

相關新聞

新光婦科名醫爆離譜婚外情 小三傳裸照向小四宣示主權

台北市新光醫院婦產科一名潘姓名醫，被踢爆以已婚身分卻多次出軌，讓兩名女子流產，期間兩名婚外情女子因發現彼此，其中一名女子傳裸照「宣示主權」，該名潘姓醫師竟稱遭小四勾引，離譜行徑令人相當傻眼。

日本「鋼鐵香蕉」全球熱銷！民眾困惑怎麼用 答案揭曉：就是那麼單純

日本廣島縣最近一款「鋼鐵香蕉」在全球市佔率第一名，每根香蕉大小、造型都不盡相同，獨特富有創意外觀吸引許多人關注。這根鋼鐵製的香蕉，到底拿來做什麼用，你猜到了嗎？

多少錢可以買到幸福？調查：千禧世代稱年薪1,600萬元才夠

金錢可以買到幸福，但代價可能很高。美國調查發現，近 60% 美國人相信金錢可以買到快樂，但不同世代價差很大，千禧世代標準最高，年薪要 52 萬美元（約台幣 1,600 萬元）才覺得幸福。

傳北慈上、萬芳下醫學中心排名大變動 衛福部最新說法

全國目前共19家醫學中心，依規定每4年一次評鑑，但新冠疫情暫停評鑑，今年台北區醫學中心評鑑於11月18日完成第二階段評鑑...

醫院評鑑北慈上、萬芳下 醫界人士揭關鍵在「這」件事

「北慈上，萬芳下」這是最近一周以來，醫界熱議話題，也是不能說破的秘密，十一月二十日醫策會評定會議公布這次評審結果，前七名...

高鐵元旦連假車票12月1日凌晨開賣 另加開台中以北列車

2024年元旦三天連假，台灣高鐵公司自2023年12月29日至2024年1月2日規劃為期5天的元旦假期疏運，期間加開10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。