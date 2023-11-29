流感進入流行期 南市約3成學子未完成疫苗籲速補接種

台南市衛生局表示，今年度公費流感疫苗接種所有計畫對象均已全部開打，由於學生與幼兒為流感病毒的高傳播及高風險族群，為避免群聚事件發生，籲請家長儘快帶孩子完成接種，在流感高峰期來臨獲得足夠保護力。

衛生局表示，台南市各級學校學生以集中接種為原則，提升接種方便性及接種率，目前學校已多數完成校園集中接種，具接種意願但無法於指定日接種的學生，需於集中接種日後持學校發給的「學生流感疫苗接種後注意事項暨補種通知單」至指定的衛生所或合約院所接種並自付相關醫療費用(包含接種流感疫苗的接種處置費) ，截至11月20日，已完成13萬3366人接種流感疫苗，但仍有約3成學生尚未完成補接種疫苗，請儘快前往本市合約院所補接種。

衛生局長蘇世斌呼籲，接種流感疫苗為預防流感最有效之方法，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種，家長攜帶學童、幼兒前往接種前，可先透過衛生局網頁查詢(合約醫療院所網址:https://pse.is/5ayh2a)，事先電洽院所確認後再前往，以免撲空且節省排隊等候時間。另已向合約院所預約幼兒施打第二劑的家長，請依預約時間儘速前往施打，以確保接種權益。

除接種疫苗外，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。