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因應台紐貿易衝擊 立委要求鮮乳明確區隔國產與進口

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
2025台紐貿易協定生效後，紐奶及其製品進口關稅降為零，衝擊我國酪農生計；酪農心生焦慮，呼籲外界關心台灣酪農的未來，立委提案，應明確區隔國內與進口乳品。本報資料照片
2025台紐貿易協定生效後，紐奶及其製品進口關稅降為零，衝擊我國酪農生計；酪農心生焦慮，呼籲外界關心台灣酪農的未來，立委提案，應明確區隔國內與進口乳品。本報資料照片

台紐經濟合作協定今年簽訂滿10年，2025年紐西蘭零關稅即將襲台，嚴重衝擊本土酪農業。立委要求農業部，應明確定義「鮮乳」，區隔國外進口乳以及國產鮮乳；農業部允諾將與衛福部討論，將「鮮乳」明確定義，保障國內酪農的權益。

立法院經濟委員會今天審查農業部各項非營業基金，包括農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金、農民退休基金，加起來數百億元的基金預算，上午9時審查開始，最後等待立委出席到上午接近10時才開始審理，經濟委員會除了執政黨立委、經濟委員會召委蔡易餘，和陳明文、賴瑞隆、陳亭妃、邱議瑩出席外，無其他在野黨立委出席；到上午11時，國民黨立委翁重鈞出席農業部基金審查。

陳亭妃等人提案新鮮高品質的國產生乳與大量叩關的進口液態乳，一定要做非常清楚的區分，而且要穩定酪農與乳品廠的合約。

陳明文也提案，要明確定義鮮乳；他說，國外進口乳品高溫殺菌，其中的成分有所不同；國內鮮乳從生產到上架時間很短，但從紐西蘭來的乳品，從生產運輸到台灣至少30天以上，是否還可以稱為「鮮乳」；他說，進口鮮乳無可厚非，但也要保障國內酪農權益，要把「鮮乳」定義清楚，讓業者可以遵循，他認為，從國外進口，頂多可稱保久乳，建議要盡速明定鮮乳的定義，期待可以讓市場一眼就可以辨識。

農業部代理部長陳駿季表示，有關鮮乳的保存期限，跟製程有關，會盡速與衛福部協商，鮮奶標章也會適當修正，強調是「台灣鮮乳」要做市場區隔，只有國產鮮乳，才可以標示台灣鮮乳。

目前國家對於「鮮乳」的定義，為新鮮的牛乳。在CNS國家標準，鮮乳是指以生乳為原料，經加熱、殺菌、包裝後冷藏供飲用的乳汁，並沒有對於保存日期有說明或定義；農業部將與衛福部討論協商，明確區隔國產與進口乳品。

農業部 衛福部 陳亭妃 陳明文 陳駿季

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