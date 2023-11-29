一票難求到底在紅什麼？YOASOBI必聽十大神曲2023年最新排名揭曉

超強雙人組合席捲全亞洲

日本雙人組合YOASOBI將在12月首度來台，參加Simple Life 簡單生活節，緊接著2024年1月21日舉辦首場演唱會，超高人氣讓日前演唱會開賣前造成網站系統癱瘓，瞬間秒殺，一票難求。

被譽為現象級天團的YOASOBI，由Ayase與ikura兩位音樂人組成，團名的含義為「在夜晚玩耍」，主要原因為兩人白天各自有本業，只能在晚上進行合作，便以此命名。YOASOBI以將小說音樂化而聞名，每當有新歌公布總能攻佔各大音樂榜，後來也將多首歌曲翻成英文版本，搶攻西洋市場。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2023年YOASOBI最熱門的歌曲TOP10，一起來看看這些歌曲背後的故事吧！

image source：ダ・ヴィンチWeb

No.10 〈優しい彗星〉／〈Comet〉

﻿〈優しい彗星〉是2021年動畫《BEASTARS》第2季的片尾曲，有別於過去以小說為原型創作，這是Ayase首次為動漫寫歌，因此作者板垣巴留特別為此撰寫了極短篇小說《獅子座流星群のままに》，提供給Ayase作為創作靈感。

〈優しい彗星〉著重於劇中角色路易和伊布奇的故事，描述兩者間的情誼以及草食性與肉食性間的強烈對比與反思。2021年3月，YOASOBI以此三度登上音樂頻道「THE FIRST TAKE」，Ayase更將其重新編曲，ikura曾於專訪中透露，當初聽到新的編曲後，因腦中浮出劇情，被感動到當場哭了。

網友感性表示，「優しい彗星真的每聽必哭」、「伊布奇跟路易的友情太讓人動容了」、「我之前看過漫畫知道劇情，所以在聽這首歌的時候真的是哭了好幾次」。

No.9 〈大正浪漫〉／〈Romance 〉

〈大正浪漫〉是以NATSUMI所寫的同名小說《大正浪漫》為原型創作，該書也是《YOASOBI contest vol.2》的得獎作品。



故事是描述有一天，時翔意外收到來自100年前，千代子穿越時空寄來的信，兩人從此開始用書信描述彼此的生活，並在過程中萌生愛意，歌詞中也提到，即便知道無法相遇，仍想見到對方，一眼也好。雖然後段描述著因千代子的時代遇上日本歷史上嚴重的關東大地震，後來再無音訊，但MV最後仍讓代表兩個時空的時鐘融合，兩人終於相遇，擁抱後千代子化成「我喜歡你」四字消失於空中，感動不少網友，「好感動，我很喜歡這首歌」、「小說兩天就看完了，每一章節的最後都是帶來胃疼和感動的感覺」、「故事情節真的跟你的名字很像，很讓人感動」。

No.8〈たぶん〉／〈或許〉／〈Haven't 〉

〈たぶん〉是用網路作家しなの所創作的同名小說《たぶん》作為原型，亦是《YOASOBI contest vol.1》，以「在滿是塵埃的早晨」為主題的得獎作品。

故事是在闡述一對剛分手的情侶，女主角從誤以為家中遭小偷，開始裝睡並在腦中自問自答，到後來發現是前男友回來收拾東西，兩人之間帶點尷尬及惆悵感的互動情節。

Ayase曾與訪談中透露，寫這首歌時正好經歷與重要對象別離，因此相當能體會主角的心境，才讓這首歌曲半小時就順利完成填詞；ikura則提到，演唱時想透過自問自答的口吻，將故事中不斷在心中糾結想得出一個結論的感覺呈現出來。貼近生活的情節引起粉絲共鳴，「我也最喜歡這首歌，因為跟分開的心情太有共鳴」、「想到過去跟前女友的心情，有一種說不出來的話語被抒發出來的感覺」。

No.7 〈Biri-Biri〉

﻿YOASOBI 首度跨足遊戲領域，〈Biri-Biri〉於今（2023）年11月18日發行，本次與《寶可夢 朱／紫》合作的歌曲的故事原型，是The Pokémon Company為了紀念遊戲一週年，特別邀請《吹響吧！上低音號》作者武田綾乃執筆的短篇小說《きみと雨上がりを》，以妮莫的視角，描述與轉學生安娜一起尋寶的故事。

另外也有網友推估，這首歌雖以朱／紫為題，但歌詞中Ayase仍在歌詞中，致敬過往的作品，例如「赤青緑色とりどり」，指的是紅／綠；「剣、たって」，則暗指劍／盾。網友驚嘆表示「好聽呀！非常適合用來炒High場子」、「歌詞滿猛的，把九個世代全唱了」、「Ayase也太有心 歌詞有各代標題和Pika諧音」。

No.6 〈怪物〉／〈Monster〉

〈怪物〉為《BEASTARS》第二季動畫片頭曲，歌曲是以《BEASTARS》作者板垣巴留特地寫的短篇小說《自分の胸に自分の耳を押し当てて》作為參考。〈怪物〉截至目前為止，已有3.1億觀看，為Ayase / YOASOBI YouTube頻道中，排名第二高的MV。



故事在描述大灰狼雷格西在前往黑市的途中，經反覆思考後，產生想守護草食性動物的想法，為了守護喜歡的人哈魯，雷格西希望自己變得更加強大，強到足以控制肉食性的本能，不再有機會傷害草食性的哈魯，從歌詞上便能感受到雷格西內心的轉折及渴望變強的決心。

值得一提的是，這首歌ikura有別於以往，開頭以低音方式呈現，ikura曾於專訪中分享，起初拿到demo，並不曉得該如何詮釋，直到錄音時透過Ayase的引導，想像自己是雷格西，才能將其心境唱出來。網友表示「雷格西的心境完美的映對歌詞」、「《怪物》歌詞我超級喜歡，為了喜歡的人而努力真的太棒了」

No.5 〈群青〉／〈Blue 〉

〈群青〉為2020年日本品牌「BOURBON」與《藍色時期》合作，並邀請YOASOBI創作的廣告歌曲；此外，進入副歌前長長的那聲「啊」，相信令許多人印象深刻，後來這也在網路上掀起迷因一陣熱潮，當你發生悲劇時，就讓ikura替你喊出來吧！



這首歌是想鼓勵在追夢過程裡，遇到挫折的人，歌詞以山口飛翔的漫畫作品《藍色時期》為靈感，描述主角矢口八虎，對於原本安逸的生活，感到無趣與空虛，接觸畫畫之後，開啟找尋自我的故事，歌曲也描繪出八虎從不安、自我懷疑，到勇敢擁抱喜愛的事物的心路歷程。

另外，MV中並非以《藍色時期》作為主題，而是描述一位女舞者，因腳受傷被迫停止跳舞，但聽到隕石即將撞擊東京的日期與宣傳單上的試鏡同日後，決定放手一搏忍痛練舞，選擇在最後燃燒生命，完成夢想。網友表示「看了mv和中文歌詞到合唱那部份真的聽哭了」、「迷因讓更多人認識他們，值得開心啦」。

No.4 〈夜に駆ける〉／〈Into The Night〉

作為YOASOBI首支單曲的〈夜に駆ける〉，是歷經三個多月、捨棄好幾十首曲子後才誕生的，歌曲一出並未獲得迴響，據傳直到ikura上了「THE FIRST TAKE」後，才引起熱烈討論，也成為該頻道播放數第二高的影片，截至目前為止已有1.4億觀看，這也使他們出道未滿一年，即站上第71回NHK紅白歌合戰的舞台，目前MV累計已有2.7億觀看，位居頻道第三高。



〈夜に駆ける〉以星野舞夜所寫的小說《桑納托斯的誘惑》為原型創作，受桑納托斯所支配的人，會對死亡抱有慾望，歌曲描寫男生受不了女生三番兩次想輕生，最後吼出「我也想死啊」之後，發現女生原來是自己的死神，兩人最後決定牽手一起向夜晚奔去的故事。

Ayase曾於訪談中分享，當初會以輕快曲風呈現，是因為若陰暗的歌詞配上沉重的曲子，未免讓人太絕望聽不下去，網友分享「沒想過這麼輕快的歌，歌詞這麼黑暗」、「心被震懾住了，夜に駆ける很棒」。

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No.3 〈祝福〉／〈The Blessing〉

〈祝福〉是YOASOBI為動畫《機動戰士鋼彈 水星的魔女》所做的片頭曲，故事參考原型為劇本統籌兼編劇大河內一樓所著的短篇小說《ゆりかごの星》，歌詞以風靈鋼彈的視角，描述主角蘇萊塔·墨丘利6至16歲間，在水星生活的故事。



YOASOBI兩人曾於訪談中提到，剛開始是以希望歌曲能跟隨著劇中角色成長為目標，期望大家搭配不同劇情聽時，能產生不同的共鳴；而作者大河內一樓對於兩人將不算快樂的小說劇情，製作成以〈祝福〉為名的歌曲，讓他相當滿意，也讚嘆兩人的創作才華，對此也有網友解析，認為〈祝福〉，象徵想與傳統鋼彈做出對比，除了保有過去的風格，也能做出新突破。

有趣的是，動畫第一季完結時，ikura與粉絲一樣為之震驚，還發文表示「現在不是說祝福的時候...」，網友紛紛表示贊同，「這部的祝福都是詛咒」、「大河內重新定義祝福」。

No.2 〈勇者〉／〈The Brave〉

YOASOBI為《葬送的芙莉蓮》打造的片頭曲〈勇者〉，從2023年9月底上線，不到兩個月，突破3401萬的播放次數。故事以芙莉蓮的角度，描述勇者欣梅爾逝世後，突然回憶起起與勇者一行人討伐惡勢力的點點滴滴，使其開始想更深入了解過往的同伴，歌詞將整部劇芙莉蓮的心境轉變濃縮成歌，讓看過動畫的粉絲能更有感觸。



YOASOBI歷年來的歌曲，都擁有不錯的佳績及迴響，或許是大家的期待過高，當粉絲聽完〈勇者〉這首歌後，引起一陣議論，有網友認為這首歌與《葬送的芙莉蓮》的調性不符，甚至覺得不好聽，網友表示「是曲不太搭的問題」、「勇者這首曲風不適合芙莉蓮的主軸」、「就動漫口水歌感」，但也有網友覺得「滿普的，但也說不上難聽或不合」、「音樂的感受是很主觀的」。

No.1〈アイドル〉／〈Idol〉

〈アイドル〉改編自改編自作者赤坂明的短篇小說《45510》，同時作為動畫《我推的孩子》的主題曲，這首歌MV發布短短7個月，已突破3.7億次的觀看次數，榮登Ayase / YOASOBI YouTube頻道最熱門的影片外，更創下不少新紀錄，包含短短5週即成為Oricon公信榜和日本告示牌史上最快突破一億播放量，也是日本音樂史上，首次有歌曲攻佔Billboard Global 200第一名，然而該曲卻擠不進日本唱片大賞中優秀作品賞，引起網友一陣譁然。



這首歌曲利用三種不同視角，呈現不同人對星野愛的看法，同時也描繪出身為「偶像」，常常要用謊言偽裝自己，同時承受來自各方的期待、壓力與輿論。

洗腦的旋律搭配劇中的舞蹈，使其在社群上引發舞蹈Challenge的熱潮，網友驚嘆「最後一幕說出我愛你真的很虐心」、「不愧是天才偶像」、「看完動畫配mv，根本是至高無上的享受」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年11月22日，共11個月。

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