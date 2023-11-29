桃機全球排名雪崩式下滑69名！「非洲豬瘟攔檢站」遭指罪魁禍首 網高度關注這5大評比結果

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文／姜雅馨

隨著疫情解封、國門開放，越來越多人規劃與家人好友出國旅行，其中台灣桃園國際機場距離首都台北較近，不僅是台灣國際航空樞紐，也成為外國旅客來台首選入境機場。

英國Inflight Research Services（機上研究服務）附屬公司、分析旅客問卷排名最佳航空公司網站SKYTRAX近日公布「2023年全球最佳機場100強」，桃園機場今年排名第82名，相比2019年第13名雪崩式狂掉69名，引發網友熱烈討論。

桃園機場全球排名僅獲第82名！短短4年狂跌69名

根據英國Inflight Research Services附屬公司SKYTRAX日前公布「2023年全球最佳百強機場」，今年前5名國家依序為新加坡樟宜機場、卡達哈馬德機場、東京羽田機場、首爾仁川機場及法國戴高樂機場，台灣桃園機場相比2019年榮獲第13名、去年排名第67名，今年再次下滑15名，僅排名全球第82名，短短4年累積大幅度下滑69名。

▲桃園機場在SKYTRAX 2023年全球最佳百強機場僅排名第82名，相比2019年大幅度下滑69名。

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排名曝光後，有專家將桃園機場名次雪崩式狂跌罪魁禍首指向「非洲豬瘟攔檢站」，對此農業部動植物防疫檢疫署特別回應，安檢僅是SKYTRAX評分其中一個項目，防檢署同時兼顧邊境把關與旅客通關順暢，「邊境圍堵境外疫情除了廣泛宣導外，就是需要嚴格的執法與查驗，以杜絕旅客僥倖心態，一小塊帶有非洲豬瘟病毒的豬肉入侵台灣，將會造成防疫破口，崩潰我國養豬產業。」

「非洲豬瘟攔檢站」規定與成效

防檢署指出，旅客入境桃園機場，除了托運行李應進行X光機百分百查驗，手提行李考量疫病風險與人流順暢，針對來自非洲豬瘟高風險國家、地區旅客執行手提行李X光機查驗，約佔所有入境桃園機場旅客7成。

2018年10月迄今，防檢署自入境旅客違規攜帶及農產品棄置箱中豬肉製品進行非洲豬瘟病毒核酸檢測，陽性案件高達597件，驗證旅客行李檢查確實能有效攔截陽性豬肉製品入境，防堵非洲豬瘟疫病，2019年1月至10月邊境旅客動植物檢疫裁罰案件數為8,934件，2023年同期裁罰案件數為3,792件，顯見手提行李檢查有提醒作用，查驗時旅客若攜帶檢疫物，只要丟棄就不會受罰。

防檢署說明，全球目前有76個國家通報非洲豬瘟疫情，台灣與日本是東亞唯二非洲豬瘟非疫國，不僅受到美國、日本、菲律賓及WOAH獸醫服務體系評估專家肯定，防疫成果也是有目共睹，最後也感謝入境旅客耐心，呼籲旅客預留入境通關時間配合查驗，為防堵非洲豬瘟等疫病入侵盡一份心力，維護我國農業生產安全。

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桃園機場評比廣受討論！網友都在關心這五大評比結果

近期桃園機場評比也受到網路關注，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「桃園機場評比」近半年聲量趨勢，7月13日YouTuber「吃貨豪豪」開箱桃園機場第一航廈貴賓室環境與餐飲，品嚐小卷米粉、素肉燥麵、控肉飯及地瓜薯條，以價錢來說他認為沒有很划算，但若是旅途很累想休息、吃東西仍會推薦，網路聲量累積121筆。

7月18日行李寄放與旅遊平台Radical Storage公布全球十大機場美食排名，從最繁忙百座機場，根據旅客提供餐廳評價、平均價格、料理種類等標準，評鑑最棒用餐體驗機場，其中桃園機場位於首都台北外圍，菜單價格平均只要新台幣180元，在十大機場中最便宜實惠，因此一舉拿下第三名，網路聲量累積393筆。

8月1日SKYTRAX公布全球百大機場評比，桃園機場退步至第82名，《天下雜誌》訪問台灣大學國際企業系暨EMBA教授林俊昇，林俊昇認為桃園機場天花板高度不夠、採光不佳、航廈改建成效有限，批評桃機優勢「具有人情味」是最糟糕的說法，代表這間機場一無所有，必須盡快「把痛點變成甜蜜點」，網路聲量累積228筆。

10月10日《天下雜誌》臉書粉專再次張貼桃園機場在SKYTRAX全球百大機場名次「雪崩式下滑」文章，引發眾人共鳴，「其實桃機的設計差別在於空間感和有購物便利性較弱，尤其是入境之後」、「我反而覺得把整體硬體及軟體設備做好，看看桃機外的道路，真的要加速整頓了，把軟硬體做好，不要再有下雨漏水...」、「機場交通基本上過了12點就沒有了，可能只剩計程車，機場商店街夜間也沒有服務，偏偏很多飛機都是凌晨抵達，應該要考量飛機航班時間來做調整」，網路聲量累積116筆。

11月23日有專家指出「豬瘟攔檢站」是導致桃園機場在SKYTRAX全球百大機場評比掉69名罪魁禍首，不僅農業部動植物防疫檢疫署出面駁斥，臉書《農藝女孩看世界》粉專也特別發文，台灣守住非洲豬瘟，才有辦法讓排骨便當進軍日本鐵路便當市場，若是非洲豬瘟失守，國內將會連排骨便當都吃不起，豬瘟攔檢站也是保護台灣經濟做法，引發網友熱烈討論，網路聲量累積354筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月01日至2023年11月27日。