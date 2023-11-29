台鐵推「郵輪式列車」冬季漫遊 跨年、春節行程開賣
台鐵郵輪式列車以「會等人的火車」規劃別具特色的鐵道慢旅，主打食宿行遊全包式行程，全程由領隊帶領旅客深度探訪特色景點，今年12月起至明年3月由協力廠商易遊網旅行社推出23支冬季行程，涵蓋跨年、春節、賞花季等熱門檔期，即日起開放預訂。
台鐵局表示，12月23日北部出發「花蓮．水岸童話星巴克．海天一線外澳站2日」，踩點全新開幕的童話咖啡館；冬季避寒則首選明年1月13日北部出發「宜蘭．清水地熱．手做香酥蔥油餅2日」，走訪恬靜幽慢的蘇澳小鎮；跨年則推薦12月31日北部出發「花蓮．跨年元旦東海岸．豆腐乳釀製體驗2日」，在花蓮七星潭迎2024第一道曙光。
迎接2024春節連假、賞櫻、賞梅季，台鐵局指出，走春旅行推薦2月12日出發「潮州鐵道園區．車城福安宮．榮華富貴紀念車票2日」；想一睹阿里山櫻花美景、欣賞遼闊鳳梨田，推薦3月23日北部出發「阿里山櫻花浪漫野餐．大甲鎮瀾宮祈福．廟東夜市2日」。
台鐵局表示，「郵輪式列車」停泊秘境小站及慢行特色區段，帶領旅客輕鬆暢遊台灣，還能享用「郵輪式列車」限定口味台鐵便當，即日起至12月30日預訂今年出發行程即享限時優惠，12月18日前預訂明年出發行程則享早鳥優惠。更多商品訊息可至易遊網旅行社官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言