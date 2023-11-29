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台鐵推「郵輪式列車」冬季漫遊 跨年、春節行程開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵郵輪式列車以「會等人的火車」規劃別具特色的鐵道慢旅，主打食宿行遊全包式行程。圖／台鐵局提供
台鐵郵輪式列車以「會等人的火車」規劃別具特色的鐵道慢旅，主打食宿行遊全包式行程。圖／台鐵局提供

台鐵郵輪式列車以「會等人的火車」規劃別具特色的鐵道慢旅，主打食宿行遊全包式行程，全程由領隊帶領旅客深度探訪特色景點，今年12月起至明年3月由協力廠商易遊網旅行社推出23支冬季行程，涵蓋跨年、春節、賞花季等熱門檔期，即日起開放預訂。

台鐵局表示，12月23日北部出發「花蓮．水岸童話星巴克．海天一線外澳站2日」，踩點全新開幕的童話咖啡館；冬季避寒則首選明年1月13日北部出發「宜蘭．清水地熱．手做香酥蔥油餅2日」，走訪恬靜幽慢的蘇澳小鎮；跨年則推薦12月31日北部出發「花蓮．跨年元旦東海岸．豆腐乳釀製體驗2日」，在花蓮七星潭迎2024第一道曙光。

迎接2024春節連假、賞櫻、賞梅季，台鐵局指出，走春旅行推薦2月12日出發「潮州鐵道園區．車城福安宮．榮華富貴紀念車票2日」；想一睹阿里山櫻花美景、欣賞遼闊鳳梨田，推薦3月23日北部出發「阿里山櫻花浪漫野餐．大甲鎮瀾宮祈福．廟東夜市2日」。

台鐵局表示，「郵輪式列車」停泊秘境小站及慢行特色區段，帶領旅客輕鬆暢遊台灣，還能享用「郵輪式列車」限定口味台鐵便當，即日起至12月30日預訂今年出發行程即享限時優惠，12月18日前預訂明年出發行程則享早鳥優惠。更多商品訊息可至易遊網旅行社官網查詢。

台鐵郵輪式列車提供限定口味便當。圖／台鐵局提供
台鐵郵輪式列車提供限定口味便當。圖／台鐵局提供

台鐵 跨年

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