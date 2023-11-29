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元旦連假國道車潮恐為平日1.5倍 相關管制措施一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局預估，元旦假期國道交通量為106至116百萬車公里，首日南向為平日的1.5倍。本報資料照
高速公路局預估，元旦假期國道交通量為106至116百萬車公里，首日南向為平日的1.5倍。本報資料照

2024年元旦連假為2023年12月30日至2024年1月1日共3天，高速公路局預估，假期國道交通量為106至116百萬車公里，首日南向可達64百萬車公里，為平日的1.5倍，檢視歷年元旦連假交通狀況，將有大量跨年及旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主，將針對特定時段實施匝道封閉、高乘載等管制措施。

高公局表示，為維持假期間國道交通合理服務水準，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，規劃交通疏導措施，匝道封閉時段為，12月30日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。12月31日5至12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口；12月31日至1月1日，每日12至21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高公局指出，高乘載管制時段為12月31日至1月1日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。另外，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛，另也視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

高公局表示，12月30日至1月1日將採單一費率收費；12月30日至1月1日國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；12月30日至1月1日每日0至5時國道全線暫停收費。

高公局也建議，為達到空間分流，國5頭城往坪林地區建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區建議改走台61；國6南投往返台中地區建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統建議改走台74接國4。

高公局也說，元旦連續假期各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段交通需求遠大於可服務容量，故部份時段、路段發生壅塞在所難免。建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地。

元旦連假

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