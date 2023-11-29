明東北季風增強 13縣市強風特報恐吹9到10級強陣風

明天東北季風增強北部及東部轉陰雨天氣，氣溫也下降，至於桃園至嘉義等13縣市恐吹9到10級強陣風，且一連影響到周六。

中央氣象署上午9:25分針對桃園等13縣市發布陸上強風特報，影響時間從30日（周四）上午至12月2日（周六）清晨。影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。