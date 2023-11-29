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茶博館推「新茶潮特展」 邀民間發布時尚茶主題雜誌

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
坪林茶業博物館將推「新茶潮特展」，以新科技推動「新茶文化運動」，開展當天還將舉辦發布茶主題雜誌「茶浪潮」及座談，一揭茶青們如何推動茶產業革命浪潮。圖／取自茶博館臉書
坪林茶業博物館將推「新茶潮特展」，以新科技推動「新茶文化運動」，開展當天還將舉辦發布茶主題雜誌「茶浪潮」及座談，一揭茶青們如何推動茶產業革命浪潮。圖／取自茶博館臉書

新北坪林地區是台灣包種茶重鎮，但近年碰到人口外流及老化，茶產業傳承及發展引發關注，坪林茶業博物館將於12月3日起推「新茶潮特展」，以新科技推動「新茶文化運動」，開展當天還有邀請民間發布茶主題雜誌「茶浪潮」及座談，一揭茶青們如何推動茶產業革命浪潮。

茶博館指出，館內在2015年全面整建，重啟第二人生，除有嶄新外貌，更重新梳理茶史脈絡，融合五感體驗及數位科技，透過另類的詮釋手法，盼掀起第一波茶學的新浪潮，當時也邀請坪林返鄉青年們一同激盪出新的思想，推「新茶文化運動」。

這次「新茶潮特展」將帶領民眾，在詩句中運鏡，在影像中抒情，穿梭茶職人一生懸命的修鍊場，揭開包種茶芬芳的秘密，看見那些奮力翻動茶菁的手，如何巧妙地翻湧出一波又一波的新茶潮。特展將於12月3日起至明年4月底，於坪林茶業博物館草木間人文空間供民眾免費參觀。

茶博館提到，開展當天也將舉辦「茶浪潮」包種茶特刊上市發表會，發布史上最時尚的茶主題雜誌，邀請坪林青年茶業發展協會的茶青們、旅人食通信雜誌「不二味」Vol.Baozhong tea茶浪潮專題主編魏曉恩與坪林茶業博物館長劉一儒對談，分享如何一起掀起茶業文化革命新浪潮，攜手推動「茶的新文化運動」。

茶博館補充，座談會後還有喝不醉的「茶慶酒」試飲會、茶戲系列體驗活動、特展導覽等，所有活動免費參加，報名參加座談會還有機會抽中「茶慶酒」等一系列茶好禮。

新北坪林地區是台灣包種茶重鎮，但近年碰到人口外流及老化，茶產業傳承及發展引發關注。圖／取自茶博館臉書
新北坪林地區是台灣包種茶重鎮，但近年碰到人口外流及老化，茶產業傳承及發展引發關注。圖／取自茶博館臉書
坪林茶業博物館將推「新茶潮特展」，以新科技推動「新茶文化運動」，開展當天還將舉辦發布茶主題雜誌「茶浪潮」及座談，一揭茶青們如何推動茶產業革命浪潮。圖／取自茶博館臉書
坪林茶業博物館將推「新茶潮特展」，以新科技推動「新茶文化運動」，開展當天還將舉辦發布茶主題雜誌「茶浪潮」及座談，一揭茶青們如何推動茶產業革命浪潮。圖／取自茶博館臉書
「新茶潮特展」開展當天還將舉辦發布茶主題雜誌「茶浪潮」及座談，邀請旅人食通信雜誌「不二味」Vol.Baozhong tea茶浪潮專題主編魏曉恩與坪林青年茶業發展協會的茶青、茶博館館長劉一儒對談。圖／取自魏曉恩臉書
「新茶潮特展」開展當天還將舉辦發布茶主題雜誌「茶浪潮」及座談，邀請旅人食通信雜誌「不二味」Vol.Baozhong tea茶浪潮專題主編魏曉恩與坪林青年茶業發展協會的茶青、茶博館館長劉一儒對談。圖／取自魏曉恩臉書
坪林茶業博物館將推「新茶潮特展」，以新科技推動「新茶文化運動」，開展當天還將舉辦發布茶主題雜誌「茶浪潮」及座談，一揭茶青們如何推動茶產業革命浪潮。圖／取自茶博館臉書
坪林茶業博物館將推「新茶潮特展」，以新科技推動「新茶文化運動」，開展當天還將舉辦發布茶主題雜誌「茶浪潮」及座談，一揭茶青們如何推動茶產業革命浪潮。圖／取自茶博館臉書

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