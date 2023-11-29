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婦人脊椎S型術後沒復健 天氣變化竟成頭肩頸疼痛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
駐診大甲李綜合的中榮神經內科醫師林佳彥指出，天氣轉變恐誘發頭痛。記者游振昇／攝影
駐診大甲李綜合的中榮神經內科醫師林佳彥指出，天氣轉變恐誘發頭痛。記者游振昇／攝影

台中一名70多歲的婦人最近右側頭部、脖子痛到受不了，駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總神經內科醫師林佳彥檢查後，發現她脊椎呈現S型，脊椎整個向左歪，原來她幾年前曾經在其他院區開刀，但是卻忽視術後復健，右側頸部有多的壓痛點，推測是天氣變化引發的頸部肌筋膜痛和頭痛。

林佳彥表示，秋冬天氣早晚溫差大，冷熱交替下可能會誘發頭痛、肩頸肌筋膜痠痛。患者在家人陪同下就診，自述右邊脖子及頭痛，其他伴隨徵狀不太似傳統偏頭痛或緊縮性頭痛的特徵，進一步檢查與詢問，又發現她伴隨性雙肩及頸部疼痛，理學檢查發現右顳肌部、右頸、雙肩有多個壓痛點，頸部X光呈現退化椎間狹窄、骨刺，其胸腰椎的側彎角度更是驚人，研判是筋肉膜疼痛，給予用藥及安排復健。

林佳彥說，女病患不知道痛多久，直到痛到受不了才就醫，他發現，台中海線的長輩特別會忍痛，而且「無法形容自己的痛」，許多病患去其他地方看診，症狀沒改善才來求診，其中，以脖子痛、腰椎痛為多數。

詢問後分析，當地許多長輩務農，喜歡坐矮的椅子、長時間彎腰耕作，導致身體痠痛；林佳彥指出，長輩喜歡坐在低矮的椅子或彎腰種田，容易讓脊椎過度彎曲，肌肉拉伸不平衡，平常沒有加強核心訓練，導致肌肉緊繃而疼痛，只要痛就不理會，受不了就吃止痛藥，忍不住才就醫，但是就醫後又認為，「我只是看病幹嘛教我復健，浪費時間！」在長期姿勢不良下，讓病況趨於嚴重。

林佳彥表示，避免天氣轉變誘發頭疼、肩頸痠痛，平時要保持正常的姿勢，不要長時間低頭划手機，也要注意頭部、頸部的保暖。

他說平時有徵狀的人更敏感，要留意是否天氣濕冷可能讓退化性脊椎關節炎、肌肉筋膜痛族群更為敏感疼痛，如果平時有復健的患者，不要輕易自己自動認為已經好了，或是隨意吃止痛藥，要遵照醫囑。

台中一名婦人頸部呈現退化椎間狹窄，天氣轉變誘發筋肉膜疼痛。記者游振昇／攝影
台中一名婦人頸部呈現退化椎間狹窄，天氣轉變誘發筋肉膜疼痛。記者游振昇／攝影

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