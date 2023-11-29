熬夜打電動 42歲男中風 把握半年復健黃金期恢復良好

嘉義42歲徐姓男子有高血壓病史，平時沒有運動習慣，常常熬夜打電動，在半年前某天早晨，被家人發現失去意識緊急送往嘉榮急診。經電腦斷層檢查丘腦出血，為腦部出血型中風，徐男昏迷不醒且有感染情形，經插管半月後，脫離呼吸器，後經復健科及神經外科團隊聯手治療及復原，在黃金恢復期的半年內，身體大有進步，目前能自行用單拐行走，復原情形良好。

台中榮總嘉義分院復健科主任楊立群表示，患者為丘腦出血型中風，進行第一次復健評估時，當時意識狀況仍不佳，指令遵從也有問題，右側肢體完全癱軟且連坐著都會搖來晃去，後續因血壓較高問題，只能先建議於病房休息暫停復健，在生命徵象較穩定後，由神經外科主任蔡孟洋建議，以加馬刀手術處理腦內動脈畸形，其肢體功能與意識狀態才慢慢開始改善且慢慢能夠配合指令，正式開始其中風後的復健之旅。

在加馬刀術後1周，開始每日高強度復健，物理治療運動訓練、平衡訓練，職能治療手功能訓練、日常生活功能訓練，以及語言治療吞嚥訓練及語言功能重建，由物理治療師指導家屬協助患者輪椅轉位、再到坐及站的訓練，職能治療師衛教並指導個案如何用省力及殘存的動作功能完成日常生活功能以及手部精細動作訓練，例如：穿衣技巧、省力取物、手功能提升等，語言治療師則利用冰塊或電療機去刺激吞嚥反應，以利患者盡早脫離鼻胃管能自行吞嚥。

楊立群說，因為患者自己及家屬積極的態度，於3周的急性後期照護住院復健下，在返家前便已由原本臥床到能夠坐得穩妥，甚至在旁人扶持下都能夠站立。因為中風為不可逆的腦部細胞受損，目前右側肢體仍有很大的動作障礙，行走時右腳會受張力及部分肌肉控制能力缺失影響，無法像正常人一樣快速穩定地向前跨步。因為常保持快樂正向的態度並持續積極治療，目前自行如廁、家中行走、上下樓梯除動作較慢外，完成度都沒太大問題。