北台今氣溫回升 明起東北季風水氣增降溫這天最有感

這幾天天氣變化快速，要注意衣物調整，尤其是北部和東部，今天出門就要帶傘了。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今天東北季風減弱轉偏東風環境，氣溫回升，預測北部及東部高溫25-29度、低溫16-18度；中南部高溫30-31度、低溫18-20度。但明天起至周末東北季風增強南下且水氣增多，北部及東部轉陰雨天氣且轉涼，周五、六氣溫15-19度。

林孝儒指出，今天日夜溫差比較大，因為偏東風環境，背風面的西部風速弱擴散條件不佳，空氣品質普遍都較差，外出要留意空品變化。整體環境水氣增多，各地將為多雲或時而陰沉的天氣，降雨影響不大，但迎風大台北至宜蘭地區或中北部山區則有零星短暫雨機會。

林孝儒指出，明天起至周末東北季風增強南下且水氣增多，北部及東部轉陰雨天氣，降雨較廣泛且雨時長，將有局部大雨發生機會，氣溫也會下降轉涼，尤其周五、周六冷空氣影響最明顯，氣溫15-19度。

至於中南部天氣變化不大，可維持晴或多雲的天氣，高溫26-30度，低溫16-19度，日夜溫差仍大。

另外，林孝儒指出，在此期間也將有機會受到中國華南雲系通過影響，目前預報以周五機會最大，屆時中部以北山區或北部平地也將有些零星短暫雨的機會。