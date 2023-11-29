明起東北季風增強北台轉濕冷 吳德榮：這天最低溫13度

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在自「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最近有兩波東北季風增強，明日至周六東北季風再增強、迎風面水氣增多，北台轉濕冷，周五晚、周六晨，北台灣平地最低氣溫約可降至13度，台北觀測站約降至16度。

吳德榮指出，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日東北季風減弱，中層鬆散雲系移入，平地大致晴時多雲，局部山區偶飄零星小雨；白天舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫：北部15至28度、中部19至31度、南部19至31度、東部14至30度。

但吳德榮指出，明日至周六東北季風再增強、迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴朗穩定；北台轉濕冷，周五晚、周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至13度，台北觀測站約降至16度。

下周日東北季風逐漸減弱，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，北台仍偏涼。周四至下周日中南部氣溫略降、變化不大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周一短暫空檔、氣溫升，下午起結構鬆散鋒面快速掠過，局部偶有短暫降雨機率。下周二「大陸高壓」挾乾冷空氣南下，天氣轉晴，下周三晨因「輻射冷卻」加成，有短暫觸及「大陸冷氣團」定義的機率，日夜溫差很大，但為第7、8天的模擬，應續觀察。