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徵文／12月主題「照服員到我家」

聯合報／ 本報訊

台灣人口老化，許多家庭有高齡長者、失能或失智長輩，如何「照顧」他們是一大難題。政府因此推出「長照2.0」，其中可申請「照服員」到宅，協助長輩餵飯、洗澡洗頭、復能訓練、吞嚥訓練、醫院回診等照顧服務。您知道怎麼申請嗎？長輩接受照服員服務嗎？照服員的服務滿意嗎？歡迎分享您與照服員互動的經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔，至少1M）優先採用，12月15日截稿。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-86925826。本公司基於聯繫等目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，並於我國境內保存、利用三年，請參考聯合報系（udngroup.com）隱私權聲明。

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照服員 長輩

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