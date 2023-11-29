聽新聞
test
0:00 / 0:00

大笑就溢尿 中高齡女性小心應力性尿失禁

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
張雲筑指出，可透過調整生活習慣改善尿失禁症狀。記者賴昀岫／攝影
張雲筑指出，可透過調整生活習慣改善尿失禁症狀。記者賴昀岫／攝影

67歲林女士愛吃美食，有三高及體重過重問題，參加老友的聚會，因大笑時會溢尿，異味纏身，讓她不敢再參加。泌尿科醫師指出，這是典型的應力性尿失禁，占尿失禁的半數，除配合治療外，調整生活習慣對於改善症狀也有幫助。

書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，尿失禁是女性常見的泌尿系統疾病之一，好發於中年以上女性，但年輕女性亦可能發生。尿失禁有4種，分別為應力性尿失禁、急迫性尿失禁、滿溢性尿失禁、持續性尿失禁，50歲以上女性尿失禁患者，5成為應力性尿失禁所困擾。

應力性尿失禁症狀，會隨著腹壓突然明顯增加，如咳嗽、打噴嚏、提起重物或大笑時，出現小便不自主滲流的現象；急迫性尿失禁是膀胱過動症患者，在急尿感後不受控地漏尿；滿溢性尿失禁是膀胱無力患者，在尿液漲滿膀胱後，才順著尿道慢慢滲出；持續性尿失禁則是無論姿勢、動作，尿漏個不停。

國健署統計，國人女性50歲以上尿失禁盛行率約5分之1，65歲以上高達3分之1，其中應力性尿失禁占了約一半。張雲筑說，這種非自主性地尿液溢出，不僅對心理及社交活動造成困擾，更可能帶來其他生理疾病。不少女性患者因為症狀難以啟齒，或擔心要手術不敢及時就醫。

張雲筑說，如果症狀持續已達中度以上，應至泌尿科就醫，醫師規畫藥物治療、練習凱格爾運動或物理治療，若積極治療半年後仍無顯著進步，可考慮經由強化尿道注射治療或懸吊帶手術，改善應力性尿失禁造成的生活機能障礙。

張雲筑強調，透過調整生活習慣可改善症狀，包含建立適當喝水及排尿習慣、高纖飲食、體重控制及適量運動，避免一次性大量飲水，每1.5至2小時將膀胱的尿排空、每1到2小時喝100cc至200cc，避免膀胱蓄積過多的尿液。

尿失禁 生活習慣 患者

延伸閱讀

2寶媽舉槓鈴「內褲竟濕一片」 醫3大招助改善尿失禁

為何冬天是男性攝護腺最常出問題的季節？泌尿醫教4招助預防

醫師女兒感染腺病毒住院5天 收到醫療帳單驚：猜猜多少錢？

不只讓馬桶乾淨！醫揭坐著尿尿4好處：還能延緩膀胱提早退化

相關新聞

疾管署：黴漿菌在台仍屬低度流行

中國大陸爆發大規模呼吸道疫情，其中黴漿菌讓家長聞之色變，人心惶惶，開業小兒科醫師、基層醫療協會理事長林應然擔心，從中國大...

一注獨得！大樂透開出3.4億頭獎 幸運得主來自「這縣市」

大樂透第107期今晚開獎，台灣彩券公司表示，頭獎3.4億元一注獨得，獎落高雄市鳳山區光遠路68號的金雞彩券行。

東北季風接力！明天各地多雲到晴 第一波「這日」增強影響到周日

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地多雲到晴，未來一周還會迎2波東北季風，周四第一波東北季風再增強，一路影響到周日，桃...

疫苗猶豫 口罩幼兒世代健康威脅

近兩年出生的寶寶被喻為口罩世代，受新冠疫情影響，出生後幾乎口罩不離身，這也承受「免疫負債」之苦。聯合報健康事業部公布「後...

中部預防接種意識高 逾6成盼疫苗公費

聯合報健康事業部「後疫情時代健康大調查」發現，中部地區縣市在預防接種、公衛宣導上表現優異，在縣市官方衛教宣導平台上，台中...

大笑就溢尿 中高齡女性小心應力性尿失禁

67歲林女士愛吃美食，有三高及體重過重問題，參加老友的聚會，因大笑時會溢尿，異味纏身，讓她不敢再參加。泌尿科醫師指出，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。