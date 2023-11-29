大笑就溢尿 中高齡女性小心應力性尿失禁

67歲林女士愛吃美食，有三高及體重過重問題，參加老友的聚會，因大笑時會溢尿，異味纏身，讓她不敢再參加。泌尿科醫師指出，這是典型的應力性尿失禁，占尿失禁的半數，除配合治療外，調整生活習慣對於改善症狀也有幫助。

書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，尿失禁是女性常見的泌尿系統疾病之一，好發於中年以上女性，但年輕女性亦可能發生。尿失禁有4種，分別為應力性尿失禁、急迫性尿失禁、滿溢性尿失禁、持續性尿失禁，50歲以上女性尿失禁患者，5成為應力性尿失禁所困擾。

應力性尿失禁症狀，會隨著腹壓突然明顯增加，如咳嗽、打噴嚏、提起重物或大笑時，出現小便不自主滲流的現象；急迫性尿失禁是膀胱過動症患者，在急尿感後不受控地漏尿；滿溢性尿失禁是膀胱無力患者，在尿液漲滿膀胱後，才順著尿道慢慢滲出；持續性尿失禁則是無論姿勢、動作，尿漏個不停。

國健署統計，國人女性50歲以上尿失禁盛行率約5分之1，65歲以上高達3分之1，其中應力性尿失禁占了約一半。張雲筑說，這種非自主性地尿液溢出，不僅對心理及社交活動造成困擾，更可能帶來其他生理疾病。不少女性患者因為症狀難以啟齒，或擔心要手術不敢及時就醫。

張雲筑說，如果症狀持續已達中度以上，應至泌尿科就醫，醫師規畫藥物治療、練習凱格爾運動或物理治療，若積極治療半年後仍無顯著進步，可考慮經由強化尿道注射治療或懸吊帶手術，改善應力性尿失禁造成的生活機能障礙。

張雲筑強調，透過調整生活習慣可改善症狀，包含建立適當喝水及排尿習慣、高纖飲食、體重控制及適量運動，避免一次性大量飲水，每1.5至2小時將膀胱的尿排空、每1到2小時喝100cc至200cc，避免膀胱蓄積過多的尿液。