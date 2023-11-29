疫苗猶豫 口罩幼兒世代健康威脅

近兩年出生的寶寶被喻為口罩世代，受新冠疫情影響，出生後幾乎口罩不離身，這也承受「免疫負債」之苦。聯合報健康事業部公布「後疫情時代健康大調查」，分析發現，口罩幼兒世代家庭中，除了常規疫苗、新冠與流感疫苗，僅八點三八％的家長讓寶寶接種其他種類疫苗，「疫苗猶豫」比率偏高，讓孩子身陷感染危機。

該網路調查於九月廿六日至十月廿二日進行，有效樣本二一六七份，受訪者居住地遍布全國廿二縣市，其中口罩幼兒世代家庭（育有二歲以下嬰幼兒）一七二一份，占七十九％。

分析幼兒家長對於預防接種的態度，結果顯示，七成五對於預防接種的種類或接種時程、方式感到疑惑。五成一認為，預防接種的地點太遠，造成阻礙。三成六表示，接種前需要預約，無法隨到即打，影響接種意願。二成一則是擔心副作用。

調查另發現，在一一八二位曾自費打疫苗的口罩幼兒世代家庭中，只有不到一成的家庭，會為家中嬰幼兒施打常規疫苗、新冠肺炎疫苗、流感疫苗以外的其他種類疫苗提升保護力。

如有新的預防接種方式，願自掏腰包五千元以下預防接種者占所有家庭的八成。

「疫苗猶豫」（Vaccine hesitancy）已成為重要的公衛議題，世界衛生組織（WHO）於二○一九年將其列入全球十大健康威脅。這項調查發現，九成六口罩幼兒世代的家庭認同，自身施打疫苗意願，會影響家中嬰幼兒、長輩的接種與否。

RSV難預期 連兩年高峰

聯合報健康事業部策略長洪淑惠表示，從各大健康網站觀察，疫後民眾對疫情、疫情等新聞感到疲乏，從調查中也看出，在健康決策上，國人也和其他國家一樣，出現「疫苗猶豫」。

近來新冠病毒、流感病毒仍潛伏於社區，呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒、腸病毒則蠢蠢欲動，趁虛而入，身處「免疫負債」、感染風險極高的口罩幼兒世代原已危機四伏，現又面臨「疫苗猶豫」，更易陷入多種感染風暴。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員、台中榮總感染管制中心主任陳伯彥發表「嬰幼兒多重呼吸道感染急重症防治─以RSV為例」專題演說，他表示，台灣連續兩年都出現一波RSV感染高峰，感染對象不再侷限兩歲以下幼兒，擴及三、四歲幼兒，這群大孩子們出生後幾乎與口罩為伍，保護得太好，對於RSV等呼吸道病毒，幾無抵禦能力，而這就是所謂的免疫負債。

專家籲建監測通報系統

彰化基督教兒童醫院院長陳家玉說，九月起兒科診間患者明顯增加，實驗室分析，病童感染病毒種類眾多，包括，流感、腺病毒、腸病毒、副流感、諾羅病毒、呼吸道融合病毒等，又以呼吸道融合病毒最令人擔心，因感染案例急速增加，該院實驗室檢驗五三五個病童檢體，超過一半感染呼吸道融合病毒。

RSV目前只有支持療法，但是可以預防，國際針對嬰兒、孕婦、老人等脆弱族群積極開發預防方式。兒科、感染科醫師呼籲政府將呼吸道融合病毒預防接種方式納入公費，對此，疾管署副署長羅一鈞表示，我國疫苗政策係由專家主導，必須精算接種成本效益，目前肺炎鏈球菌疫苗、輪狀病毒疫苗為「建議接種名單」的前兩名。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組委員於上半年討論腸病毒納入公費接種的可能性，建議呼吸道融合病毒疫苗比照辦理，提出申請，交由專家審議。

中榮、彰基等醫院監測系統警示，流感、RSV、副流感等病毒已於社區流行，且愈來愈沒有季節性之分，不可預期，專家建議，擴大監測、通報系統，提高第一線醫師警戒。