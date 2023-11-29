中部預防接種意識高 逾6成盼疫苗公費

聯合報健康事業部「後疫情時代健康大調查」發現，中部地區縣市在預防接種、公衛宣導上表現優異，在縣市官方衛教宣導平台上，台中市「智慧育兒小幫手」官方LINE優於全台平均。南投縣則有九成七受訪者願意接種流感疫苗，而彰化縣民相當仰賴當地衛生單位所提供的衛教訊息。

該調查報告顯示，醫院、診所等醫療服務機構為口罩幼兒世代的家庭最重要的衛教訊息來源，比率達七成五，其次是從衛生局、衛生所等地方衛生單位，比率為三成四。

在預防接種政策上，六成三受訪者希望公費支持疫苗政策，六成二受訪者期待預防保健宣導更完善，兩成七希望預防接種服務據點愈多愈好，以提高疫苗可近性。

台中市政府衛生局副局長陳麗娟表示，安全有效的疫苗被視為預防疾病的關鍵，但重點還在於經費，因為資源有限，必須做最好的分配。擬定施打優先順序，讓高風險族群優先施打。

因財政狀況不同，各縣市疫苗接種政策不一，南投縣政府衛生局局長陳南松建議，衛福部可事先徵詢地方採購某些疫苗意願，透過聯合採購，以降低成本。彰化縣衛生局局長葉彥伯表示，這項報告調查了家庭願意為自費疫苗付出的費用，可作為成本效益分析的參考。與會專家則一致認為，中央、地方、媒體、藥廠之間應建立機制，創造合作模式。

疾管署副署長羅一鈞指出，經疫情洗禮，口罩幼兒世代的父母在看待預防接種時，重視「為何要打」、「為誰而打」，且多做比較，因此需要更充足的訊息。