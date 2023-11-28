「棧仔場」最遲2026年落日 環部籲加速轉型 違者需退場

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
全台總計72家棧場，已有54家納管，最遲需在2026年底落日，目前僅新北一家棧場轉型為「資源循環處理廠」，呼籲其他業者也加速轉型。記者陳正興／攝影
全台總計72家棧場，已有54家納管，最遲需在2026年底落日，目前僅新北一家棧場轉型為「資源循環處理廠」，呼籲其他業者也加速轉型。記者陳正興／攝影

營建廢棄物組成複雜，處理較為困難，業者多送到俗稱「棧仔場」的砂石棧場，但多數因土地利用許可問題為非法經營，導致無法追蹤營建廢棄物數量及流向。環境部表示，統計全台總計72家棧場，已有54家納管，最遲需在2026年底落日，目前僅新北一家棧場轉型為「資源循環處理廠」，呼籲其他業者也加速轉型。

早期新北、桃園及台南有許多俗稱「棧仔場」的砂石棧場，主要收受一般家戶裝潢修繕工程產生的磚塊、混擬土塊、廢木材、廢塑膠及金屬等混合物，但因多數棧場不符合廢棄物清除處理設施的土地使用規定，均為違法經營。

循環署表示，土地許可核發屬地方權限，目前新北、桃園、台南均已訂定棧場落日期限，以新北2026年12月24日最晚，桃園、台南分別需在2025年、2024年取得土地利用許可，未取得者需退場。

環境部今舉辦「營建資源循環及廢棄物處理」記者會，環境部資源循環署長賴瑩瑩說明，營建廢棄物中約有8成是可再利用的資源，剩餘2成僅能用掩埋或焚化處理，目前納管的54家業者幾乎都能達到8成再利用的成效，若能升級成資源循環處理廠，可讓再利用的價值更高。

根據環境部統計，營建廢棄物去年申報實際處理與再利用量已達263萬公噸，全台共有72家棧場，目前已納管54家，其中1家已完成轉型成為資源循環處理廠、1家正在試營運，還有5家仍在申請中。

全國首間從砂石棧場成功轉型為資源循環處理廠的新北市俊曜工程公司表示，營建廢棄物經人工及機器分選後，粗粒料可應用在道路鋪設，磚頭甜料可用在海事工程；進一步加工粉碎的細粒料則可成為混凝土材料，廢木料可作為鍋爐燃料，盼讓營建廢棄物價值最大化。

另外，為加強營建廢棄物流向追蹤，循環署表示，要求列管的營造業及建築拆除業，明年3月起提報營建剩餘土石方與廢棄物的源頭分流及分類內容，並申報數量及種類；一般家戶裝修廢棄物部分，則要求清除業者上網申報產生源及處理地點，稽查人員攔檢車輛時，可掃描QR碼掌握流向。明年3月起首波先從六都開始，後續分階段實施。

營建廢棄物經人工及機器分選後，粗粒料可應用在道路鋪設，磚頭甜料可用在海事工程；進一步加工粉碎的細粒料則可成為混擬土材料，廢木料可作為鍋爐燃料。記者陳正興／攝影
營建廢棄物經人工及機器分選後，粗粒料可應用在道路鋪設，磚頭甜料可用在海事工程；進一步加工粉碎的細粒料則可成為混擬土材料，廢木料可作為鍋爐燃料。記者陳正興／攝影
營建廢棄物組成複雜，處理較為困難，業者多送到俗稱「棧仔場」的砂石棧場，但多數因土地利用許可問題為非法經營，導致無法追蹤營建廢棄物數量及流向。記者陳正興／攝影
營建廢棄物組成複雜，處理較為困難，業者多送到俗稱「棧仔場」的砂石棧場，但多數因土地利用許可問題為非法經營，導致無法追蹤營建廢棄物數量及流向。記者陳正興／攝影

廢棄物 環境部

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