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疾管署：黴漿菌在台仍屬低度流行

聯合報／ 記者賴昀岫趙容萱簡慧珍余采瀅／綜合報導
疾管署副署長羅一鈞說，黴漿菌目前在國內處於低度流行階段。記者賴昀岫／攝影
疾管署副署長羅一鈞說，黴漿菌目前在國內處於低度流行階段。記者賴昀岫／攝影

中國大陸爆發大規模呼吸道疫情，其中黴漿菌讓家長聞之色變，人心惶惶，開業小兒科醫師、基層醫療協會理事長林應然擔心，從中國大陸返台的民眾恐帶回對主流治療藥物紅黴素有抗藥性的黴漿菌種，於農曆春節引爆台灣另一波疫情。

另有臨床醫師反映，用於治療黴漿菌兒童個案的抗生素「日舒藥水」已缺貨一年多，一旦疫情竄升，恐無藥可用；對此，食藥署副署長陳惠芳表示，國內共有二張相關藥品許可證，學名藥廠正常生產供應，而原廠藥品則於十月底逐批輸台，滿足臨床需求。

台中傳出多起黴漿菌感染病例，開業小兒科醫師施勝桓表示，日前收治一名二十多歲護理師，狂咳二個月，排除新冠、流感等感染，最後確診為黴漿菌感染；另一名國中音樂老師則持續咳了四個月，服用抗流感藥物，效果有限，快篩證實感染黴漿菌，改用抗生素，才逐漸好轉。

黴漿菌強襲 陸兒童肺炎激增 圖／聯合報提供
黴漿菌強襲 陸兒童肺炎激增 圖／聯合報提供

衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，大陸北方因較早天冷，黴漿菌流行期為每年八到十二月，目前處於高峰期；台灣流行期約慢二到三個月，好發於四至五歲學齡前孩童，目前對一線抗生素已有六成抗藥性，所幸仍有其他抗生素可用。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉觀察，國內黴漿菌抗藥性升高，讓此疫情似有嚴重趨勢，儘管患者活動力、食欲都還不錯，但肺部X光片已見白點或浸潤。如果孩子感冒超過一周，不見好轉跡象，務必就醫，請醫師判定。

疾管署副署長羅一鈞表示，黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌，台灣一年四季均有感染案例，大部分人感染黴漿菌後，症狀輕微，自行痊癒，因此被叫做「會走路的肺炎」。

台灣兒童感染症學界聯盟TPIDA二○一一年到二○一二年全國性流行病學調查顯示，肺炎黴漿菌是兒童社區型肺炎第二常見的致病原，約占二成二，僅次於肺炎鏈球菌的三成，五歲之後的學齡兒童族群為最好發族群。羅一鈞表示，國內整體呼吸道疫情連續七周下降，黴漿菌占比亦偏低，僅能說是「低度流行」。

林口長庚兒童感染科主任黃玉成表示，該院最近檢驗呼吸道病原，其中黴漿菌不到百分之一，國內目前處於低度流行階段，家長無須緊張，必須住院的重症個案仍是少數。

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