後疫情健康調查2／中部預防接種意識高 逾6成盼公費支持

聯合報健康事業部「後疫情時代健康大調查」發現，中部地區縣市在預防接種、公衛宣導等領域表現優異，例如，在縣市官方衛教宣導平台上，台中市「智慧育兒小幫手」官方LINE等優於全台平均。南投縣達到九成七有意願接種流感疫苗，而彰化縣民多數仰賴當地衛生單位所提供的衛教訊息。

「後疫情時代健康大調查」結果顯示，醫院、診所等醫療服務機構為口罩幼兒世代的家庭最重要的衛教訊息來源，比率高達七成五，其次為從衛生局、衛生所等地方衛生單位，比率為三成四。

調查另發現，六成受訪者希望加強地方衛生單位衛教資訊，北部地區則有六成二，中部縣市則為五成八，顯示中彰投等縣市衛教訊息的努力，另對公費疫苗的期待也較高，達到六成五，明顯高於北部的五成八。

六成三受訪者希望擴大公費疫苗

在預防接種政策上，六成三受訪者希望公費支持疫苗政策，六成二受訪者期待預防保健宣導更加完善，兩成七希望預防接種服務據點愈多愈好，提高疫苗可近性。

台中市政府衛生局副局長陳麗娟表示，安全有效的疫苗被視為預防疾病的關鍵，但重點還在於經費，因為資源有限，必須做最好的分配。擬定施打優先順序，讓高風險族群優先施打。

調查顯示，南投縣達到九成七有意願接種流感疫苗，其次為彰化縣九成六、新北市九成一、台中市八成四、台北市八成三。

南投縣政府衛生局局長陳南松表示，該縣共有263個里，每個社區均有接種站，除了增加可近性，並在老人據點以遠距視訊來推廣衛教，讓年長者瞭解預防接種的重要性。

「推廣健康衛教，也需注意行銷方法。」陳南松說，南投縣加強網路宣導，讓衛教宣導空軍大隊順利走進校園、社區、企業、工業區、長照機構，藉此提高居民預防接種的意願。

最優官方衛教平台─台中市「智慧育兒小幫手」

在縣市官方衛教宣導平台上，台中市「智慧育兒小幫手」官方LINE約有近兩成八台中市民使用過這個官方社群，遠高於全國一成五平均值。

對此，台中市衛生局副局長陳麗娟表示，「智慧育兒小幫手」之所以受到年輕市民的肯定，原因在於前端蒐集幼兒家長最常提問的困擾，並強調宣導必須口語化，以簡單明瞭的圖卡來呈現中央公衛流病等宣導，另配合轄區內第一線醫療院所的宣導，事半功倍。

相較於其他縣市，彰化縣民較依賴區內衛生單位所提供的衛教訊息，比率達到六成五，其次為台中市四成九、台北市四成六。彰化縣衛生局局長葉彥伯表示，受到新冠疫情三年多來的影響，加上訊息多元，傳統衛教管道已經落伍，公衛部門必須與社區保持聯繫，多與民眾互動。

以流感疫苗接種為例，彰化縣衛生局在縣內五百多個村里廣設接種站，幾乎每個里村均設置據點，提高可近性，讓想打疫苗的年長者就近施打，這也舒緩「疫苗猶豫」困境。

疾管署副署長羅一鈞則分享在台南防治登革熱的親身經驗，他表示，只要發揮創意，衛教宣導、疫苗施打也可以很有趣，例如，年長者在舞台上載歌載舞，現場販售農產品，宛如里民大型社交活動，可說是好處多多。

地方縣市如能聯合採購疫苗 降低成本

因財政狀況不同，各縣市疫苗接種政策不一，南投縣政府衛生局局長陳南松建議，衛福部可事先徵詢地方採購某些疫苗意願，透過聯合採購，以降低成本。彰化縣衛生局局長葉彥伯表示，這項報告調查了家庭自費疫苗的上限費用，可作為成本效益分析的參考。與會專家則一致認為，中央、地方、媒體、藥廠之間應建立機制，創造合作模式。

羅一鈞指出，經疫情洗禮，口罩幼兒世代的父母在看待預防接種時，重視「為何要打」、「為誰而打」，且多做比較，因此需要更充足的訊息。