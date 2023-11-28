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後疫情健康調查2／中部預防接種意識高 逾6成盼公費支持

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「後疫情時代健康大調查」發布，台中市衛生局副局長陳麗娟（右起）、南投縣衛生局長陳南松、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員、台中榮總感染管制中心主任陳伯彥、疾管署副署長羅一鈞、彰化縣衛生局長葉彥伯、彰基兒童醫院院長陳家玉、聯合報健康事業部策略長洪淑惠共同參與。
「後疫情時代健康大調查」發布，台中市衛生局副局長陳麗娟（右起）、南投縣衛生局長陳南松、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員、台中榮總感染管制中心主任陳伯彥、疾管署副署長羅一鈞、彰化縣衛生局長葉彥伯、彰基兒童醫院院長陳家玉、聯合報健康事業部策略長洪淑惠共同參與。

聯合報健康事業部「後疫情時代健康大調查」發現，中部地區縣市在預防接種、公衛宣導等領域表現優異，例如，在縣市官方衛教宣導平台上，台中市「智慧育兒小幫手」官方LINE等優於全台平均。南投縣達到九成七有意願接種流感疫苗，而彰化縣民多數仰賴當地衛生單位所提供的衛教訊息。

「後疫情時代健康大調查」結果顯示，醫院、診所等醫療服務機構為口罩幼兒世代的家庭最重要的衛教訊息來源，比率高達七成五，其次為從衛生局衛生所等地方衛生單位，比率為三成四。

調查另發現，六成受訪者希望加強地方衛生單位衛教資訊，北部地區則有六成二，中部縣市則為五成八，顯示中彰投等縣市衛教訊息的努力，另對公費疫苗的期待也較高，達到六成五，明顯高於北部的五成八。

六成三受訪者希望擴大公費疫苗

在預防接種政策上，六成三受訪者希望公費支持疫苗政策，六成二受訪者期待預防保健宣導更加完善，兩成七希望預防接種服務據點愈多愈好，提高疫苗可近性。

台中市政府衛生局副局長陳麗娟表示，安全有效的疫苗被視為預防疾病的關鍵，但重點還在於經費，因為資源有限，必須做最好的分配。擬定施打優先順序，讓高風險族群優先施打。

調查顯示，南投縣達到九成七有意願接種流感疫苗，其次為彰化縣九成六、新北市九成一、台中市八成四、台北市八成三。

南投縣政府衛生局局長陳南松表示，該縣共有263個里，每個社區均有接種站，除了增加可近性，並在老人據點以遠距視訊來推廣衛教，讓年長者瞭解預防接種的重要性。

「推廣健康衛教，也需注意行銷方法。」陳南松說，南投縣加強網路宣導，讓衛教宣導空軍大隊順利走進校園、社區、企業、工業區、長照機構，藉此提高居民預防接種的意願。

最優官方衛教平台─台中市「智慧育兒小幫手」

在縣市官方衛教宣導平台上，台中市「智慧育兒小幫手」官方LINE約有近兩成八台中市民使用過這個官方社群，遠高於全國一成五平均值。

對此，台中市衛生局副局長陳麗娟表示，「智慧育兒小幫手」之所以受到年輕市民的肯定，原因在於前端蒐集幼兒家長最常提問的困擾，並強調宣導必須口語化，以簡單明瞭的圖卡來呈現中央公衛流病等宣導，另配合轄區內第一線醫療院所的宣導，事半功倍。

相較於其他縣市，彰化縣民較依賴區內衛生單位所提供的衛教訊息，比率達到六成五，其次為台中市四成九、台北市四成六。彰化縣衛生局局長葉彥伯表示，受到新冠疫情三年多來的影響，加上訊息多元，傳統衛教管道已經落伍，公衛部門必須與社區保持聯繫，多與民眾互動。

以流感疫苗接種為例，彰化縣衛生局在縣內五百多個村里廣設接種站，幾乎每個里村均設置據點，提高可近性，讓想打疫苗的年長者就近施打，這也舒緩「疫苗猶豫」困境。

疾管署副署長羅一鈞則分享在台南防治登革熱的親身經驗，他表示，只要發揮創意，衛教宣導、疫苗施打也可以很有趣，例如，年長者在舞台上載歌載舞，現場販售農產品，宛如里民大型社交活動，可說是好處多多。

地方縣市如能聯合採購疫苗  降低成本

因財政狀況不同，各縣市疫苗接種政策不一，南投縣政府衛生局局長陳南松建議，衛福部可事先徵詢地方採購某些疫苗意願，透過聯合採購，以降低成本。彰化縣衛生局局長葉彥伯表示，這項報告調查了家庭自費疫苗的上限費用，可作為成本效益分析的參考。與會專家則一致認為，中央、地方、媒體、藥廠之間應建立機制，創造合作模式。

羅一鈞指出，經疫情洗禮，口罩幼兒世代的父母在看待預防接種時，重視「為何要打」、「為誰而打」，且多做比較，因此需要更充足的訊息。

聯合報健康事業部策略長洪淑惠出席後疫情時代健康大調查發布會表示，媒體在防疫期間扮演關鍵角色。記者黃仲裕／攝影
聯合報健康事業部策略長洪淑惠出席後疫情時代健康大調查發布會表示，媒體在防疫期間扮演關鍵角色。記者黃仲裕／攝影
聯合報健康事業部營運長吳貞瑩出席後疫情時代健康大調查發布會時表示，提升民眾施打疫苗意願是政府未來重要的任務。記者黃仲裕／攝影
聯合報健康事業部營運長吳貞瑩出席後疫情時代健康大調查發布會時表示，提升民眾施打疫苗意願是政府未來重要的任務。記者黃仲裕／攝影
疫病管制署副署長羅一鈞出席後疫情時代健康大調查發布會時特別感謝醫療單位在防疫期間對於公共政策推動的努力。記者黃仲裕／攝影
疫病管制署副署長羅一鈞出席後疫情時代健康大調查發布會時特別感謝醫療單位在防疫期間對於公共政策推動的努力。記者黃仲裕／攝影
彰化縣衛生局局長葉彥伯表示，受到新冠疫情三年多來影響，加上訊息多元，傳統衛教管道已經落伍，公衛部門必須與社區保持聯繫，多與民眾互動。記者黃仲裕／攝影
彰化縣衛生局局長葉彥伯表示，受到新冠疫情三年多來影響，加上訊息多元，傳統衛教管道已經落伍，公衛部門必須與社區保持聯繫，多與民眾互動。記者黃仲裕／攝影
調查顯示，南投縣有意願接種流感疫苗達九成七，南投縣政府衛生局局長陳南松建議，衛福部可事先徵詢地方採購某些疫苗意願，透過聯合採購，以降低成本。記者黃仲裕／攝影
調查顯示，南投縣有意願接種流感疫苗達九成七，南投縣政府衛生局局長陳南松建議，衛福部可事先徵詢地方採購某些疫苗意願，透過聯合採購，以降低成本。記者黃仲裕／攝影
「後疫情時代健康大調查」發布，台中市推出「智慧育兒小幫手」，受到年輕市民肯定，衛生局副局長陳麗娟表示，因為前端蒐集家長最常提問的困擾，以簡單明瞭的圖卡呈現中央公衛流病等宣導，加上轄區內第一線醫療院所配合，事半功倍。記者黃仲裕／攝影
「後疫情時代健康大調查」發布，台中市推出「智慧育兒小幫手」，受到年輕市民肯定，衛生局副局長陳麗娟表示，因為前端蒐集家長最常提問的困擾，以簡單明瞭的圖卡呈現中央公衛流病等宣導，加上轄區內第一線醫療院所配合，事半功倍。記者黃仲裕／攝影

衛生局 流感疫苗 台中市 南投 彰化 衛生所

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