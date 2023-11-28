快訊

總統令發布 蕭美琴准辭駐美代表

到底怎麼進去？他做大腸鏡檢查驚見一隻完整蒼蠅 醫師也難解

高空彈跳後滿臉紅斑！甜美女星自嘲「特別紀念勳章」 醫曝原因：愛喝酒易出現

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
篠崎泫在IG自嘲，跳塔後，頸部、臉部微血管爆裂，是「很特別的紀念勳章」。圖／截取自篠崎泫IG
篠崎泫在IG自嘲，跳塔後，頸部、臉部微血管爆裂，是「很特別的紀念勳章」。圖／截取自篠崎泫IG

高空彈跳是不少愛冒險民眾的人生清單，女星篠崎泫日前赴澳門日前在澳門高空彈跳，結果臉部、頸部卻出現類似刮痧後的紅色斑點。皮膚科醫師說明，從事高空彈跳的民眾，因落下時皮膚表面壓力過大，容易導致微血管破裂，一般不必治療即能恢復。

篠崎泫在高度338公尺的「澳門旅遊塔」參加高空彈跳活動。她在IG自嘲，跳塔後，頸部、臉部微血管爆裂，是「很特別的紀念勳章」，因為在節目第一關就出現狀況，自己上下集都只能頂著紫斑上陣，雖已盡力遮瑕，但外觀仍然嚇人，擔心粉絲以為自己膚況變差，特別說明，「如果你們隱隱約約看到一粒一粒，那都是出砂，不是痘痘唷。」

國泰醫院皮膚科主治醫師羅陽指出，高空彈跳後出現的紫斑，是高空下降時皮膚受到壓力，導致脖子、臉部微血管破裂，通常一段時間即可自動恢復，依落下高度而有不同恢復期，距離較高者可能需要1至2周；距離較低者則能在1到3天恢復。

至於危險族群，羅陽表示，本身血管擴張較明顯的病人，從事類似活動時較容易出現紫斑，例如肝臟狀況不好、愛喝酒的民眾。但此狀況未必與疾病、飲食習慣有關，有些病人本身微血管就比較薄，一受到壓力就容易破裂。

另外，篠崎泫表示，自己跳塔過程非常緊張，差點被勸退往回走，讓工作人員曬太陽曬很久；跳下時，自己發出「殺豬般的叫聲」，因為感冒發燒叫聲難聽，把俗稱「笨豬跳」的澳門旅遊塔跳塔行程，跳成了「澳門殺豬跳」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女星篠崎泫日前赴澳門日前在澳門高空彈跳，結果臉部、頸部卻出現類似刮痧後的紅色斑點。圖／截取自篠崎泫IG
女星篠崎泫日前赴澳門日前在澳門高空彈跳，結果臉部、頸部卻出現類似刮痧後的紅色斑點。圖／截取自篠崎泫IG

澳門 醫師 女星 皮膚科

延伸閱讀

拍片撞鬼！村民警告劇組「裡面真的有鬼」　韓女星遭鎖在倉庫，工作人員手環斷裂

67歲女星罹腦癌宣告不再化療 「4顆門牙掉光」近況曝光

8點檔女星披婚紗卻慘遭「一屍兩命」 血染白紗成鬼新娘

8點檔女星家人心臟衰竭驟逝 突接噩耗淚崩：心碎了

相關新聞

被大陸疫情嚇到？陸爆發呼吸道疾病、國內流行流感 疾管署：催出XBB疫苗打氣

衛福部疾管署今天指出，中國大陸公布北方目前有7種病原體流行，疾管署副署長羅一鈞說，可能受到大陸疫情影響，昨天XBB疫苗單...

東北季風接力！明天各地多雲到晴 第一波「這日」增強影響到周日

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地多雲到晴，未來一周還會迎2波東北季風，周四第一波東北季風再增強，一路影響到周日，桃...

國旅熱度不減！前三季國內旅館住客趨近疫情前同期 每晚平均房價創新高

國境開放民眾瘋出國，國旅熱度也不減，根據交通部觀光署統計，今年前3季觀光旅館及旅館住客超過5千萬人次，較去年同期增加94...

今年特別嚴重？黴漿菌「非新興傳染疾病」 醫指一原因使疫情上升

中國大陸黴漿菌疫情延燒，台灣也有黴漿菌侵襲危機，部分民眾以為黴漿菌是新興傳染疾病。醫師指出，黴漿菌感染年年發生，近年因抗...

登革熱疫情跌破千例 疾管署：熱區全解除

疾管署副署長羅一鈞今表示，國內整體登革熱疫情呈下降趨勢、首度跌破千例，台南7熱區及雲林縣古坑鄉，昨天已自流行區解列，不再...

脹氣感好不了？他以為自己吃太多「胃度度」又想吐 小心是胃癌的偽裝術

南投一名張姓男子近期老是「胃度度」又想吐，原以為是飲食太放縱，但因脹氣感持續1個月才就醫，未料檢出胃癌，幸及早手術，現已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。