高空彈跳後滿臉紅斑！甜美女星自嘲「特別紀念勳章」 醫曝原因：愛喝酒易出現

高空彈跳是不少愛冒險民眾的人生清單，女星篠崎泫日前赴澳門日前在澳門高空彈跳，結果臉部、頸部卻出現類似刮痧後的紅色斑點。皮膚科醫師說明，從事高空彈跳的民眾，因落下時皮膚表面壓力過大，容易導致微血管破裂，一般不必治療即能恢復。

篠崎泫在高度338公尺的「澳門旅遊塔」參加高空彈跳活動。她在IG自嘲，跳塔後，頸部、臉部微血管爆裂，是「很特別的紀念勳章」，因為在節目第一關就出現狀況，自己上下集都只能頂著紫斑上陣，雖已盡力遮瑕，但外觀仍然嚇人，擔心粉絲以為自己膚況變差，特別說明，「如果你們隱隱約約看到一粒一粒，那都是出砂，不是痘痘唷。」

國泰醫院皮膚科主治醫師羅陽指出，高空彈跳後出現的紫斑，是高空下降時皮膚受到壓力，導致脖子、臉部微血管破裂，通常一段時間即可自動恢復，依落下高度而有不同恢復期，距離較高者可能需要1至2周；距離較低者則能在1到3天恢復。

至於危險族群，羅陽表示，本身血管擴張較明顯的病人，從事類似活動時較容易出現紫斑，例如肝臟狀況不好、愛喝酒的民眾。但此狀況未必與疾病、飲食習慣有關，有些病人本身微血管就比較薄，一受到壓力就容易破裂。

另外，篠崎泫表示，自己跳塔過程非常緊張，差點被勸退往回走，讓工作人員曬太陽曬很久；跳下時，自己發出「殺豬般的叫聲」，因為感冒發燒叫聲難聽，把俗稱「笨豬跳」的澳門旅遊塔跳塔行程，跳成了「澳門殺豬跳」。

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