8旬婦未接種流感疫苗 北市流感併發重症死亡首例

今年流感季，台北出現首位流感併發重症死亡病例，北市衛生局今指出，該個案為80多歲女性，患有糖尿病、高血壓等慢性病史，沒接種流感疫苗，她11月19日出現發燒、呼吸喘等急性上呼吸道症狀，就醫確診A型流感，病情急速惡化於20日病逝。

北市10月1日至11月27日累計12例流感併發重症，9人未施打公費流感疫苗；1例為6歲以下幼童，出現癲癇及呼吸道症狀就醫，診斷感染A型流感併發支氣管肺炎，其餘11人均為具有慢性病史的60歲以上長者。除了1例死亡，11例流感併發重症個案都已康復出院。

衛生局說明，流感症狀不只發燒、咳嗽、肌肉酸痛、倦怠、流鼻水、喉嚨痛等呼吸道症狀，也可能出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀。若有呼吸道感染相關症狀應就醫，由醫師評估是否符合公費抗病毒藥劑用藥條件，以免衍生併發重症風險。

衛生局也提醒，近期氣溫變化大，呼籲符合公費流感疫苗接種對象者儘速完成接種，尤其65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者及孕婦等高風險族群。截至112年11月27日，北市公費流感疫苗使用率已近9成，公費疫苗賸餘8萬餘劑。