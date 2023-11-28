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「台灣持續改善競賽」頒獎 大林慈濟醫院勇奪六大獎

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
2023年台灣持續改善競賽，大林慈濟醫院放射腫瘤科以「提升放射治療呼吸調控遵循率」為題，勇奪《至善組-金塔獎》-「品質類」金獎金塔獎。圖／
2023年台灣持續改善競賽，大林慈濟醫院放射腫瘤科以「提升放射治療呼吸調控遵循率」為題，勇奪《至善組-金塔獎》-「品質類」金獎金塔獎。圖／

長期追求醫療品質，提高競爭力，大林慈濟醫院在今年度「台灣持續改善競賽」（TCIA）中脫穎而出，勇奪六項大獎，其中放射腫瘤科「提升放射治療呼吸調控遵循率」獨得「品質類」金塔五星獎最高榮譽。

大林慈濟醫院放射腫瘤科主任石怡婷表示，肝癌、乳癌、肺癌等患者在呼吸時，胸腔、腹腔內的器官容易產生較大的位移，以致檢查或治療失準。為此，院內研究團隊自行開發「視覺及聽覺雙重回饋呼吸調控技術」，並拍攝病人居家呼吸練習影片、居家復健照護包，讓病人理解呼吸調控治療重點，在關鍵之際穩定閉氣。

此外，透過系統性把關，在收治臨床上不適用的個案，醫師開單時，系統AI自動判斷提醒，並利用影像資料庫AI智能自動鑑別病人肝臟、肺臟的功能性區域，作為後續治療計畫的參考。石怡婷指出，這套技術已取得發明專利，臨床顯示，可降低副作用，達到精準醫療。

「台灣持續改善競賽」（TCIA）係全國最權威、最具代表性的改善活動競賽，由經濟部產業發展署指導，嘉義大林慈濟醫院以「品質+精實」六大主題參加競賽，共奪六大獎殊榮，醫療獲獎亮眼。

除了贏得《至善組-金塔獎》-「品質類」金獎，大林慈濟醫院精實醫療中心、護理部、社會服務室另抱回五座獎，在《精實改善》-「進階類 –精英獎」以參賽主題《縮短門診住院病人及陪病者縮短門診住院病人及陪病者COVID-19篩檢報告時效性》抱回一座獎項。

至於《精實改善》-「基礎類-精英獎」，僅頒二座，大林慈濟以《以運用精實管理改善透析室醫材與儀器缺失率》及《運用精實手法提升中醫門診就醫空間醫療的照顧品質及滿意度》，贏得二項獎座。

在《精實改善》-「基礎類-潛力獎」方面，則有四座，大林慈濟以《在運用精實管理提升糖尿病衛教服務功能》及《以精實手法改善社工組辦公室空間運用，提升社工組辦公室空間運用安全及效能》獲得二座獎。

大林慈濟醫院院長賴寧生表示，《精實》+《品管》1+1大於二，憑藉卓越的改善建設、精湛的品管圈應用技巧，品質精益求精，一直是大林慈院追求的目標。唯有透過不斷參加競賽，讓外部委員審視內部，達到品質提升，精實持續改善為不二法門。此外、持續攜手醫界標竿學習，共同邁向以醫療品質、病人安全為中心導向的醫院。

2023年台灣持續改善競賽 成績揭曉，大林慈濟醫院勇奪六大獎。圖／大林慈濟醫院
2023年台灣持續改善競賽 成績揭曉，大林慈濟醫院勇奪六大獎。圖／大林慈濟醫院
「台灣持續改善競賽」（TCIA）共有精實改善 - 基礎類六座獎項，大林慈濟醫院勇奪4座，包括，2座菁英獎、2座潛力獎。圖／大林慈濟醫院
「台灣持續改善競賽」（TCIA）共有精實改善 - 基礎類六座獎項，大林慈濟醫院勇奪4座，包括，2座菁英獎、2座潛力獎。圖／大林慈濟醫院

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