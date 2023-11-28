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明天氣溫回升 周四較強東北季風影響北台灣

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今日東北季風稍增強，各地早晚偏涼，但白天陽光露臉，仍是舒適宜人的好天氣。民眾坐在碧草如茵的公園一隅，在和煦陽光下享受閱讀。記者侯永全／攝影
今日東北季風稍增強，各地早晚偏涼，但白天陽光露臉，仍是舒適宜人的好天氣。民眾坐在碧草如茵的公園一隅，在和煦陽光下享受閱讀。記者侯永全／攝影

今日東北季風稍增強，各地早晚偏涼，但白天陽光露臉，仍是溫暖舒適的好天氣。明日東北季風減弱，氣溫回升，全國多雲到晴，僅北部山區及東半部會有零星短暫雨。另一波較強的東北季風將自周四影響至下周一，氣溫下降明顯，北部及東半部地區將會有短暫陣雨。

今日白天雖然風勢較強，因暖陽普照，氣溫舒適宜人，因此，吸引不少民眾到公園踏青曬太陽。明天隨著東北季風減弱，氣溫略升2度，但各地日夜溫差可達8至10度。周四起，另一波東北季風增強，因北部及東部白天溫度逐漸下降，日夜溫差僅5度左右，而中部溫差仍達10度左右。

預計本周最低溫會出現在正式入冬的12月1日至2日凌晨，屆時中部以北氣溫僅17至21度，中部18至24度，南部20至25度，東部19至22度，金門、馬祖則僅15至17度。

今日白天陽光露臉，氣溫舒適宜人，吸引不少民眾到公園踏青曬太陽，午後溫暖陽光將舒展筋骨民眾的身影拉長，洋溢著輕鬆愜意自在的氛圍。記者侯永全／攝影
今日白天陽光露臉，氣溫舒適宜人，吸引不少民眾到公園踏青曬太陽，午後溫暖陽光將舒展筋骨民眾的身影拉長，洋溢著輕鬆愜意自在的氛圍。記者侯永全／攝影
今日東北季風稍增強，各地早晚偏涼，但白天陽光露臉，氣溫舒適宜人，吸引不少民眾到公園踏青曬太陽。記者侯永全／攝影
今日東北季風稍增強，各地早晚偏涼，但白天陽光露臉，氣溫舒適宜人，吸引不少民眾到公園踏青曬太陽。記者侯永全／攝影

東北季風 馬祖 低溫

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