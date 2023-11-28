明天氣溫回升 周四較強東北季風影響北台灣
今日東北季風稍增強，各地早晚偏涼，但白天陽光露臉，仍是溫暖舒適的好天氣。明日東北季風減弱，氣溫回升，全國多雲到晴，僅北部山區及東半部會有零星短暫雨。另一波較強的東北季風將自周四影響至下周一，氣溫下降明顯，北部及東半部地區將會有短暫陣雨。
今日白天雖然風勢較強，因暖陽普照，氣溫舒適宜人，因此，吸引不少民眾到公園踏青曬太陽。明天隨著東北季風減弱，氣溫略升2度，但各地日夜溫差可達8至10度。周四起，另一波東北季風增強，因北部及東部白天溫度逐漸下降，日夜溫差僅5度左右，而中部溫差仍達10度左右。
預計本周最低溫會出現在正式入冬的12月1日至2日凌晨，屆時中部以北氣溫僅17至21度，中部18至24度，南部20至25度，東部19至22度，金門、馬祖則僅15至17度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言