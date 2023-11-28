東北季風接力！明天各地多雲到晴 第一波「這日」增強影響到周日

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地多雲到晴，未來一周還會迎2波東北季風，周四第一波東北季風再增強，一路影響到周日，桃園以北及東半部有水氣，尤其周四及周五基隆北海岸、宜蘭及東北部地區有局部大雨發生機率。另一波為下周二為北部及東半部帶來零星雨勢。

氣象署預報員陳伊秀表示，明天東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部及北部山區有零星降雨。周四東北季風再增強，一路影響到周日，桃園以北及東半部有水氣，其他地區為多雲到晴，其中周四及周五基隆北海岸、宜蘭及東北部地區有局部大雨發生機率。

陳伊秀指出，下周一這波東北季風減弱，緊接周二另一波東北季風增強，影響北部及東半部有零星雨勢。溫度方面，明天東半部平均約25、26度，西半部的北部地區約27、28度，中南部約28至30度，低溫則比今天清晨回升1、2度，早晚仍有涼意，北部約16至20度，南部約20、21度。

陳伊秀表示，周四到周日中部以北低溫約15、16度，中部約17度，南部約18、19度；高溫北部及東北部約19至21度，東半部約23度，中南部26、27度。另外，她也說，東北季風影響期間，西半部、東南部、金門、馬祖及澎湖地區可能有強風，提醒民眾留意。