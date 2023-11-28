脹氣感好不了？他以為自己吃太多「胃度度」又想吐 小心是胃癌的偽裝術

南投一名張姓男子近期老是「胃度度」又想吐，原以為是飲食太放縱，但因脹氣感持續1個月才就醫，未料檢出胃癌，幸及早手術，現已出院。醫師提醒，早期胃癌症狀不明顯，為免是胃癌偽裝，若胃部異常不適又有家族病史就盡速醫療。

衛福部南投醫院指出，50歲張男喜歡小酌，威士忌、啤酒跟高梁不拘，還要搭配香腸、鹹豬肉或魷魚絲等醃製下酒菜才夠味，每周3至4次，未料近期常感覺「胃度度」，且不時噁心想吐，起初以為吃太多，可脹氣感持續1個月因此求診。

南投醫院外科醫師許家榮表示，胃癌因初期症狀不明顯，就像是偽裝成胃脹氣、消化道不適，容易被忽視，該患者到該院肝膽腸胃科門診就醫，透過內視鏡切片檢查，確診為胃癌，評估後採取腹腔鏡亞全胃切除術併淋巴結廓清術。

之後透過腹腔鏡手術，切除該名患者的胃及周邊淋巴廓清，剩下的胃再與小腸吻合重建消化道，治療過程順利，他住院1周便出院返家。而術後病理確定為第一期胃癌，為了避免復發，持續安排他進行口服化學治療。

許家榮說，手術是胃癌的主要治療方式，也是根治惡性腫瘤的最有效方法，而腹腔鏡微創手術與傳統手術比較，傷口較小、復原較快，且腹腔鏡有放大視野的效果，幫助醫師在手術中看得更清楚，切除病灶更加精準。

南投醫院表示，根據衛生福利部統計資料指出，2022年癌症十大死亡率，胃癌位居第8位。是不容小覷的疾病。其中，胃癌的危險因子為，醃製食品、慢性潰瘍、幽門螺旋桿菌感染、肥胖、長期酗酒及抽菸等，有胃癌家族史更是高風險族群。

許也提醒，早期胃癌症狀不明顯，會以潰瘍表現，不容易聯想到癌症。等到出現解黑便、貧血等胃出血症狀，或嘔吐、難以下嚥等情形時，多已是胃癌中晚期，建議危險因子族群要安排胃鏡檢查，有異常不適就盡速就醫，以利及早發現治療。

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