好市多蛤蜊驚見菸蒂！北市衛生局稽查內湖店 源頭竟是嘉義廠商

好市多頻出包，有民眾月初到好市多購買2盒蛤蜊，當天先煮一盒，21日再打開密封包裝另一盒，驚見蛤蜊中出現抽過的菸蒂，也向北市議員陳情。北市衛生局今表示，民眾在高雄好市多購買，衛生局接獲消息，昨日前往好市多內湖店稽查，發現源頭為嘉義縣業者，已移請當地衛生局追查，並通報好市多高雄總公司。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說明，民眾在高雄的好市多購買盒裝蛤蜊、發現煙蒂，後續向北市議員陳宥丞反映。北市衛生局接獲消息，昨天下午前往好市多內湖店稽查，現場蛤蜊包裝印製負責廠商佳鮮國際有限公司為北市業者，衛生局再到佳鮮稽查，現場人員稱蛤蜊委託嘉義縣的鑫溶實業股份有限公司採購原料與分裝加工。

林冠蓁指出，民眾購買該批蛤蜊產品是11月7日由鑫溶分裝加工，此款產品未在好市多內湖店販售，因追查源頭廠商在嘉義縣，目前已移請嘉義縣衛生局就原料跟分裝加工過程，釐清異物源等相關義務問題。另外，好市多總公司在高雄，北市也已通報高雄市衛生局處理。