等13秒「行人未起步便通過」 運將遭開單不解…駕駛權益聯盟今赴交部溝通

為改善行人地獄，違規新制「未停讓行人最高開罰6千元」今年中上路，近日有台南計程車在路口等待13秒，見行人未起步便通過，沒想到卻遭開單，引發職業駕駛不滿，更揚言選舉日罷工。全國汽車駕駛人權益聯盟今針對此案前往交通部溝通時，提出限制每年每人可檢舉案件數量，交通部則說，若立法院有提案會再討論，目前暫未考慮。

交通部道路交通管理處罰條例部分修正案6月30日上路，汽機車駕駛行經行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，未暫停讓行人先通過者，可處1200元至6000元罰鍰，並記違規點數3點，須參加3小時道安講習。

近日台南有名計程車司機在路口等待行人通過已13秒，發現行人不但沒要過還往後退，便開車起步通過，沒想到卻遭員警開單，引起職業駕駛不滿。全國汽車駕駛人權益聯盟更揚言，全國職業駕駛將在明年1月13日選舉日罷工。

交通部今天上午邀集全國汽車駕駛人權益聯盟、警政署代表交換意見。全國汽車駕駛人權益聯盟除要求警方應依據影像紀錄各種角度解析給予合理適當處分，也提出未來可研議限制每年每人可檢舉案件數量。

交通部公共運輸及監理司則說，會請警政署視個案情況，依據影像紀錄檢討處分；其他包括職業駕駛重視的設置黃線進度、加強乘客宣導等也都會持續進行。至於限制每年每人可檢舉案件數量，因涉及道路交通管理處罰條例，未同意實行，若未來立法院有提案會再討論。