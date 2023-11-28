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創十年新高…今年累計22例本土「副傷寒」個案 其中有1死亡個案

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞說，確診個案以年輕人為主。記者賴昀岫／攝影
疾管署副署長羅一鈞說，確診個案以年輕人為主。記者賴昀岫／攝影

衛福部疾管署今天公布，今年累積出現23例副傷寒個案，其中22例為本土個案、1例為印尼境外移入，而本土病例中有名死亡個案，不過該名50多歲男性本身為癌症病患，住院期間在糞便檢體檢出副傷寒菌，不過其死亡證明病沒有載明副傷寒為死因。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，國內今年累計22例副傷寒本土確診個案，高於2014至2022年同期，衛生單位已完成疫情調查，並啟動相關防治措施，同住或共食之接觸者皆完成採檢，檢驗結果均為陰性。

李佳琳疫調結果顯示，部分個案有生食或食用未充分煮熟的食物，如烤蚵、生蠔、生蝦、生魚片及生干貝等，疾管署已啟動專案調查，針對菌株進行全基因體定序分析比對，同時針對本土確診個案進行更詳細飲食等暴露史之疫調，以釐清可能感染源。

疾管署副署長羅一鈞補充，確診個案以年輕人為主，有些人是到餐廳用餐，有的人到過夜市或者漁港，有5人曾吃過烤蚵、2人生食過生蠔；8例集中在10月發病，目前尚未發現新的人傳人或家庭群聚，疾管署會進一步做全基因定序及詳細完整疫調，並呼籲民眾這段時間避免生食貝類與海鮮。

羅一鈞也提到，確診個案中有1例後來死亡，不過個案本身有癌症轉移，為住在北部的50多歲男性個案，後期有從糞便分離到這個副傷寒菌，進一步調查，個案住院2個月期間都沒有生食記錄，陪病家屬檢驗也是陰性，病房中其他關聯人員沒有疑似症狀，病菌來源不明，醫師死亡證明沒有載明副傷寒為死因。

針對後續調查方向，羅一鈞說，22例本土個案創10年同期新高，會透過菌株比對及詳細疫調，後續檢視本土有有無隱形傳播鏈。

疾管署防疫醫師林詠青則說，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2周，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

林詠青提醒，民眾隨時注意飲食及手部清潔，並保持良好個人衛生習慣，避免生飲生食，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水或瓶裝礦泉水；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範。

今年22例本土個案創下10年同期新高。圖／疾管署提供
今年22例本土個案創下10年同期新高。圖／疾管署提供

疾管署 確診 羅一鈞

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