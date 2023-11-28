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被大陸疫情嚇到？陸爆發呼吸道疾病、國內流行流感 疾管署：催出XBB疫苗打氣

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

衛福部疾管署今天指出，中國大陸公布北方目前有7種病原體流行，疾管署副署長羅一鈞說，可能受到大陸疫情影響，昨天XBB疫苗單日接種6400人，創下本月中以來新高；流感疫苗昨天則打了3萬8674人，其中有3分之1為65歲以上長者、50到64歲則占4成。

羅一鈞說，目前國內處流感流行期，且中國當地呼吸道疾病疫情上升，提醒民眾儘早完成接種流感及新冠XBB疫苗，如有出現疑似症狀應儘速就醫，統計上周門急診類流感就診人次為5萬2361人次，近期呈下降趨勢。

羅一鈞也提到，近四周合約實驗室分離呼吸道病原體，以流感病毒的32％為多，其次為腺病毒的26％、副流感病毒14％，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等，至於各界討論的黴漿菌僅有不到1%，屬於低度流行，而國內呼吸道傳染疾病近7周整體呈現下降趨勢，上周類流感就診人數為5萬2361人，較前一周下降7.3％，不過呼吸道感染人數呈現波動狀態，占比為參考值。

羅一鈞也提到，XBB疫苗開打以來已打了56.2萬人，其中65歲以上接種了34.6萬劑，扣除耗損，剩下113.9萬劑，後續還有200萬劑待驗收、量非常足夠。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上周新增7例流感併發重症 (3例A型H1N1、3例A型H3N2、1例A未分型)，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於11/14至11/24，均未接種流感疫苗且具慢性病史；另新增7例死亡 (2例A型H1N1、5例A型H3N2)，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於10/1至11/18，均未接種流感疫苗且具慢性病史。

李佳琳表示，本流感季自今年10/1起截至11/27累計165例 (72例A型H1N1、87例A型H3N2、2例A未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占62%)，96%未接種流感疫苗，85%具慢性病史；其中死亡26例 (14例A型H1N1、11例A型H3N2、1例B型)，以65歲以上長者為多(占65%)，均未接種流感疫苗且具慢性病史。

李佳琳指出，依據中國衛生單位公布資料，中國近期呼吸道感染疾病爆發，以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒等引起。該國自5月起即有多種呼吸道疾病疫情上升，各類病原分別於不同年齡層間流行，其中，未滿5歲以流感病毒、鼻病毒為主；5至14歲以流感病毒、黴漿菌、腺病毒為主；15至59歲以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主；60歲以上則以人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒為主。

李佳琳呼籲，因應近期中國當地呼吸道疾病發生率上升，醫療量能緊繃，請長者、幼兒等免疫力不佳之民眾非必要勿前往中國，以防就醫不易延誤病情；如必要前往，建議出發前儘早接種流感及新冠疫苗，並於返臺後留意自身健康狀況，如有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史等相關TOCC，以供醫師評估及時診斷通報。

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