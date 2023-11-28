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大陸「黴漿菌」疫情延燒 台中國小校園、幼兒園2幼兒中標

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
醫師施勝桓（右）說明，小學二年級學生（左）咳了快2個月，經快篩搭配臨床症狀，證實是黴漿菌感染。圖／醫師施勝桓提供
醫師施勝桓（右）說明，小學二年級學生（左）咳了快2個月，經快篩搭配臨床症狀，證實是黴漿菌感染。圖／醫師施勝桓提供

大陸黴漿菌疫情嚴峻，我國衛福部疾管署對此宣布「機場戒備」，台中也傳出多起黴漿菌感染病例，其中學校有兩例通報個案，均請假休養中。台中市教育局表示，提醒師生如有呼吸道症狀時須戴口罩，平時用肥皂勤洗手、加強校內公共區域清潔及消毒，避免校園群聚事件發生。

台中市學校目前通報兩例感染黴漿菌個案，國小1例、幼兒園1例，學生均請假休養中。

教育局表示，考量校園為人群聚集之場所，教育局請各級學校加強衛教宣導，落實呼吸道及咳嗽禮節，提醒師生如有呼吸道症狀時須戴口罩，咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻，並立即丟棄；平時用肥皂勤洗手、加強校內公共區域清潔及消毒，避免校園群聚事件發生。

台中小兒科名醫施勝桓表示，黴漿菌的特色就是久咳不癒、乾咳、沒什麼痰，且合併接間性的低燒，似感冒症狀，也未有大發作，但最可怕是徽漿菌等到宿主免疫力下降爆發肺炎才會被揪出來，呼籲民眾勤洗手、戴口罩預防。

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