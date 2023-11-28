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登革熱疫情跌破千例 疾管署：熱區全解除

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
登革熱疫情跌破千例。圖／疾管署提供
登革熱疫情跌破千例。圖／疾管署提供

疾管署副署長羅一鈞今表示，國內整體登革熱疫情呈下降趨勢、首度跌破千例，台南7熱區及雲林縣古坑鄉，昨天已自流行區解列，不再以「快篩陽即確診」，恢復一般檢驗確診條件，目前全國已無「快篩陽即確診」的流行區。

衛福部疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，台南部分行政區出現登革病毒第二型感染病，另外，屏東市新增病例數略降，但部分群聚區持續新增病例，且部分鄉鎮市出現散發且感染源待釐清個案，仍具疫情傳播風險。

李佳琳說明，統計今年11月21日至11月27日新增759例登革熱本土病例，今年截至11月27日累計25,047例本土病例，個案分布於台南市21,067例、高雄市2,402例、雲林縣699例、屏東縣318例、嘉義縣202例、新北市101例、台中市55例、台北市50例、其餘12縣市為50例以下；病例數為近10年同期次高。

李佳琳也提到，個案年齡大於60歲以上個案占37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)；今年累計本土重症病例131例，年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別為台南市102例、雲林縣15例、高雄市12例及屏東縣2例，另累計死亡病例56例；曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

疾管署統計，個案居住台南市（380例）、高雄市（304例）、屏東縣（30例）、嘉義縣（14例）、雲林縣（12例）、新北市及嘉義市（各5例）、台北市 （3例）、宜蘭縣、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣及金門縣 （各1例）；年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中415例男性、344例女性，發病日介於11月5日至11月27日，另新增本土重症病例7例及死亡病例4例。死亡病例年齡介於70多歲至80多歲，均為男性並有潛在病史，於發病後6至19天內因病情惡化不幸過世。

羅一鈞提醒，近日南部地區雖無降雨，但白天溫度仍適合斑蚊生長活動，請民眾把握疫情下降時機，持續落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除家戶環境積水，斷絕病媒蚊繁殖機會，並持續配合政府執行防治工作，保全防疫成果；同時做好個人防蚊措施，減少受蚊子叮咬機會。

屏東縣 台南 登革熱 羅一鈞 疾管署

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