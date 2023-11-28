Uber與Uber Eats×「500趴」潮流派對金曲陣容輪番嗨唱！Uber One會員暢享尊榮禮遇

隨著2023年進入尾聲，Uber與Uber Eats攜手《500輯》打造戶外潮流派對「500趴」，將於12月1日至12月3日在台北101水舞廣場熱鬧登場，Uber One會員現場將享有美食攤位獨家優惠、演唱會專屬搖滾區等尊榮禮遇。

Uber與Uber Eats攜手《500輯》擴大合作舉辦「500趴」，現場匯集山海樓、林聰明沙鍋魚頭、呈信鵝肉、魚刺人雞蛋糕、大苑子、甘霖涼麵舖等Uber Eats人氣商家合作夥伴出攤助陣，Uber One會員只要出示App個人帳戶中已訂閱Uber One畫面，即可享有超過20個攤位提供的Uber One會員限定現場餐飲優惠，包括曾獲美食家胡天蘭讚譽的「呈信鵝肉」帶來全鵝盛宴，購買任一品項享9折優惠；把台灣經典小吃推向國際的「魚刺人雞蛋糕」人氣熱銷口味雞蛋糕消費滿200元折20元；嚴選當季在地果物調配出新鮮茶飲的「大苑子」提供文山青茶、台灣鮮榨柳橙綠、芭樂檸檬等解膩飲品，購買任2件品項即贈品牌保冷袋；以美味麵食與爽口湯品療癒人心的「甘霖涼麵舖」帶來涼麵套餐和經典滷味，凡消費即贈溏心蛋一份；當代精緻台菜「山海樓」單筆消費滿500元折50元；「吉可頌」買百可折抵10元優惠；「小春園滷味」滿200元送每位小品一份；「餃子樂」享95折；「波波海鮮市集」單筆滿500元贈鮭魚卵等。同時12月1日當天下午5點呈信鵝肉將於現場舉辦「每月初一鵝肉飯免費」活動，活動不限Uber One會員，現場每人限領一個鵝肉飯，限量200份，發完為止。

不僅集結全台各地美食佳餚，主辦單位更力邀「含金量」超高的豪華表演卡司加持，韋禮安、告五人、艾怡良等金曲陣容連續三天接力嗨唱，Uber One會員在現場可憑已訂閱Uber One的App畫面進入演唱會前排搖滾專區。因搖滾專區空間有限並將實施人流管制，實際開放狀況應以現場為準；每天活動正式開始前一小時開放排隊，主辦單位《500輯》不開放夜排、代排、佔位等形式。

除了味覺與視聽體驗，Uber與合作車隊更為參加「500 趴」的Uber App所有用戶貼心準備了往返會場的乘車優惠，於12月1日下午5點至12月3日下午6點期間，只要使用Uber App預約叫車，將上下車地點設定於「台北101水舞廣場」，並輸入優惠序號【來去500趴】可享2趟8折乘車優惠，單趟最高可折抵100元。

此外，Uber Eats與台灣美食評鑑「500盤」合作推出會員限定優惠，即日起至12月15日Uber One會員到全台500盤精選合作餐廳，即可用優惠價品嘗500盤得獎名菜、兌換獨家菜品等，同時也加碼祭出Uber Eats新用戶優惠，12月1日起至12月31日使用Uber Eats App輸入優惠序號【想點500趴】單筆訂單金額滿99元享75折餐飲外送優惠，最高可折200元。

出發「500趴」前，一鍵訂閱Uber One會員方案立即享受現場的多重禮遇，於Uber Eats App，選取標註有「Uber One」圖示的店家可享無限次外送免運及服務費最高100% 折抵優惠、Uber乘車行程95折優惠，以及不定期的會員專屬禮遇等眾多跨平台專屬優惠，首次訂閱Uber One方案的會員還可享有免費試用1個月。