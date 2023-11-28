大陸黴漿菌延燒 國內兒童感染科名醫曝：流行關鍵

大陸黴漿菌等呼吸道疫情嚴峻，造成醫院壅塞、急診爆滿。國內兒童感染科名醫黃高彬說，大陸處高峰期、百分百出現抗藥性，加上就醫習慣為一有疾病就往醫院擠所致，國內患者有不少是在診所診斷開藥，目前內國對第一線抗生素線巨環徽素約6成抗藥性，還會有其他抗生素可用，醫院接受PCR檢測抗原的民眾有增加趨勢。

我國衛福部疾管署針對陸黴漿菌等疫情，宣布「機場戒備」，並通函醫界看診落實「TOCC」機制，並呼籲計畫前往大陸的民眾應於出發前接種新冠XXB及流感疫苗，降低肺炎、流感等呼吸道疾病風險。

衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，黴漿菌主要是經過飛沫傳染，症狀和感冒最大不同是感染黴漿菌初期不會流鼻涕，通常症狀是頭痛、喉嚨痛、乾咳。感冒病程約1周會好，若逾1周仍不見好轉，可能是黴漿菌感染，需再請醫師判定。目前醫院檢測黴漿菌，透過分子生物方式靠PCR檢測抗原，以中國附醫為例，接受檢測的民眾有增加趨勢。

黃高彬說明，台灣狀況與大陸不同，大陸北部因較早天冷，流行期為每年8到12月，目前為高峰期，加上一有疾病就往醫院擠，國內流行期較大陸慢2到3個月，好發對象為4至5歲學齡前孩子，對一線抗生素產生約6成抗藥性，還是會有其他抗生素可用。

台中也傳出多起黴漿菌感染病例，20多歲護理師狂咳2個月，新冠、流感快篩都排除，最後快篩黴漿菌就「賓果」確診，另有國中音樂老師久咳，因家中小孩得流感，當流感治療不見效，經快篩證實感染黴漿菌。

台中小兒科名醫施勝桓說明，徽漿菌的特色就是久咳不癒、乾咳、沒什麼痰，且合併接間性的低燒，似感冒症狀，也未有大發作，但最可怕是徽漿菌等到宿主免疫力下降爆發肺炎才會被揪出來，呼籲民眾勤洗手、戴口罩預防。