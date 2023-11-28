環境部發布首次自願檢視報告 3永續發展指標未達標

聯合國2015年提出提出SDGs（永續發展指標），環境部在2017年改制前發布第一版永續發展自願檢視報告（Voluntary Department Review, VDR），今年8月升格為環境部後今天發布首次的VDR，報告內容指出，人均有害事業廢棄物比例偏高、碳足跡認證不足、溫室氣體減量等3指標仍未達標。

環境部今天舉辦「自願檢視報告發表會暨環境永續論壇」，環境部綜合規畫司長吳珮瑜表示，環保署升格為環境部後，推動首次VDR，並檢視2020年至2022年成果，「台灣永續發展目標」共有18項核心目標，大多數指標均已達標，但仍有人均有害事業廢棄物比例偏高、碳足跡認證不足、溫室氣體減量等3指標有待努力。

吳珮瑜解釋，雖有害事業廢棄物數量近幾年都在下降，但受到少子女化影響、致使人口下滑，導致未能如期達標，但並不代表執行成效不佳。

碳足跡認證不足部分，主要是驗證人力大多去協助碳盤查等工作，吳珮瑜指出，雖有業者提出申請需求，但卻沒有人力協助認證；未來將會發展以審查制代替認證制，加速廠商申請。

而溫室氣體減量指標部分，吳珮瑜表示，國家溫室氣體減量目標為5年為一期，此報告發布距離減量目標時間仍未到，因此未達標。